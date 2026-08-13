[오피셜]이럴 수가! '韓 축구 걱정 폭발' 오현규 강력 라이벌 등장…베식타시, 장신 공격수 두산 블라호비치 영입

사진=베식타시 구단 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]베식타시(튀르키예)가 공격수 두산 블라호비치를 영입했다. 국가대표 공격수 오현규가 강력한 경쟁 구도에 놓이게 됐다.

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베식타시는 13일(이하 한국시각) 구단 채널을 통해 '영입 협상을 벌여온 블라호비치가 건강 검진과 이적 절차를 마무리하기 위해 튀르키예 이스탄불에 도착했다'고 발표했다. 세르달 아달리 베식타시 회장은 "우리 구단과 팬 여러분께 좋은 소식이 되길 바란다. 블라호비치가 우리 팀에 큰 도움이 되길 원한다. 블라호비치는 팬들의 기대를 잘 안다. 자신이 할 수 있는 것 이상을 보여줄 것이다. 블라호비치가 성공할 것을 진심으로 믿는다"고 영입을 사실상 공식화했다. 블라호비치도 베식타시 팬들에게 "이곳에 오게 돼 행복하고 자랑스럽다. 내가 무엇을 해야 하는지 잘 안다. 내가 이곳에 올 수 있게 해주신 모든 분께 감사드린다. 검은색과 흰색은 평생 나를 따라왔다. 파르티잔(세르비아)에서 시작된 이야기가 유벤투스(이탈리아)를 거쳐 이제 베식타시에서 계속된다"고 말했다.

사진=베식타시 구단 공식 계정 캡처

앞서 이적 시장에 정통한 파브리시오 로마노 기자는 '블라호비치가 베식타시와 2029년까지 3년 계약에 합의했다'고 전했다. 튀르키예 현지 언론에 따르면 베식타시가 블라호비치에게 기본 연봉 800만유로(약 130억원)에 옵션 충족 시 최대 1000만유로(약 163억원)를 지급하기로 했다고 전했다. 블라호비치는 지난 시즌을 끝으로 유벤투스와 계약이 끝났다. 현재 자유계약(FA) 신분이다. 1m90 장신 공격수인 블라호비치는 세르비아 국가대표로 뛰며 A매치 41경기에서 16골을 터트렸다. 2022년 1월 피오렌티나(이탈리아)를 떠나 유벤투스로 이적한 뒤 공식 168경기에서 68골을 넣었다.

사진=베식타시 구단 공식 계정 캡처

블라호비치의 합류로 오현규는 치열한 경쟁에 놓였다. 오현규는 지난 2월 KRC 헹크(벨기에)를 떠나 베식타시에 합류했다. 그는 구단 역사상 최초로 이적 후 3경기 연속 골을 터트렸다. 지난 시즌 리그 13경기 6골-1도움을 포함해 공식 16경기에서 8골-2도움을 기록했다. 이적과 동시에 팀의 주축 공격수로 자리매김했다.

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오현규는 2026년 북중미월드컵에서도 체코를 상대로 역전골을 꽂아 넣으며 한국의 2대1 승리를 이끌었다. 그러나 새 시즌을 앞두고 강력한 경쟁자가 등장했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com