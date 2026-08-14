'유소년 담당' 회사원으로 변신한 '전북 레전드' 최철순…"나보다 훌륭한 선수들이 나왔으면 하는 마음"[인터뷰]

사진제공=한국프로축구연맹

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'최투지' 최철순(39)은 전북 현대 '레전드' 타이틀은 내려놓았다. 이젠 전북 구단의 미래 육성을 위해 최후방에서 힘을 보태고 있다. "나보다 훌륭한 선수들이 나왔으면 하는 마음"이라며 환하게 미소지었다.

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2006년 프로 데뷔한 최철순은 K리그에서만 457경기를 뛰었다. 군 복무(상무) 시절을 제외하면 줄곧 전북에서 뛴 '원클럽 맨'이다. K리그1, 코리아컵, 아시아챔피언스리그(ACL) 등에서 각종 우승컵을 들어올리며 '전북 왕조'를 이끌었다. 지난해 화려한 선수 생활을 마감한 최철순은 회사원으로 깜짝 변신했다. 현재 전북의 선수지원팀에서 유소년 담당 매니저로 일하고 있다. 전주대학교에서 운동처방학 박사 과정도 밟고 있다. 기존의 보법과는 사뭇 다르다. 많은 수의 레전드는 선수 은퇴 뒤 지도자나 '예능'의 길을 걷는다. 그와 함께 선수 생활을 했던 권순형은 현재 전북 N팀 감독으로 지도자 생활을 하고 있다.

12일 천안의 '2026 K리그 U-15&U-14 챔피언십' 현장에서 만난 최철순은 "오전 8시30분 출근해서 오후 5시30분 퇴근이다. 신입이다 보니 서툰 실수도 많이 하고 있다. 새로운 것을 많이 접하고 있다"며 "(은퇴 당시) 하고 싶었던 것 중 하나다. 행정이 어떻게 돌아가는지 궁금했고, 나중에 도움도 많이 될 것 같다. 특히 (후배) 선수들에게 '이런 일을 할 수도 있구나' 하는 것을 나름대로 보여주고 싶었다"고 말했다.

쉽지 않은 일이다. 그는 "케어만 받다가 케어를 해보니 어려운 일이다. 축구하는 것이 가장 편했고, 행복했다"며 "그래도 유소년 선수들과 함께하면서 많은 보람을 느끼고 있다. 선수들이 감독, 코치님께 하지 못하는 말도 많이 하는 것 같아 보람차다. 선수들이 내가 12~13세 때 고민했던 것을 물어본다. 그게 쉬운 일은 아니라고 생각하기에 고맙다"고 웃었다.

사진제공=한국프로축구연맹

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최철순은 누구보다 화려한 커리어를 쌓았지만, 쉽게 얻은 건 아니었다. 청소년 시절엔 다소 왜소한 피지컬 때문에 벤치만 지키기도 했다. 하지만 역설적으로 당시의 경험은 어린 재능을 육성하는 데 큰 도움이 된다. 그는 "나의 어린 시절과 비교해 지금은 환경적으로 많이 달라졌다. 좋은 환경 속에서 좋은 선수가 더 많이 나오지 않나 생각한다. 나도 이런 데서 (축구) 하고 싶었다. 하지만 그때는 실력이 부족해서 못했을 것 같다"며 "뛰어난 선수가 아니었다. 꾸준히 했고, 버텼다. 중학교 때는 경기에 뛰지 못했다. (어린 선수들에게) 여기가 끝이 아니라는 말을 해주고 싶다. 중학교 친구 중에 프로에 온 선수가 없다. 말이 아니라 경기장에서 보여줘야 한다는 것을 많이 얘기해주고 싶다"고 목소리에 힘을 줬다.

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최철순은 축구화를 벗은 뒤 오히려 축구를 더 넓게 보게 됐다. 그는 "프로 스타급 선수들과 대화하면서 배운 것이 많다. 내 축구만이 정답이 아니라는 것을 많이 느꼈다. 그들이 후배들을 위해 노하우를 하나씩 전수해 주면 색깔있는 선수들이 더 많이 나오지 않을까 생각한다"며 "전북 유스는 그래도 체계적으로 잘 만들어져 있는 것 같다. 나는 선수들이 조금 더 프로 무대에 진출할 수 있도록 돕는 것이 목표다. 한국 축구 이끌어 갈 선수를 배출하는 것이 최종 목표"라고 다짐했다.

천안=김가을 기자 epi17@sportschosun.com