한국서 빅클럽 생활 끝났다...맨시티, 라인더르스 매각 합의 직전 '사우디 알 카디시야 이적 유력'

5일 서울월드컵경기장에서 열린 팀K리그와 맨시티의 경기. 맨시티 라인더르스가 슈팅을 시도하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.05/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]티자니 라인더르스는 한국 땅에서 맨체스터 시티 선수로서 마지막 경기를 치른 것으로 보인다.

Advertisement

영국 디 애슬래틱은 13일(한국시각) '사우디아라비아 클럽 알 카디시야가 맨시티의 미드필더 라인더르스 영입을 위해 진전된 협상을 벌이고 있다. 두 클럽 간의 협상, 그리고 알 카디시야와 선수 측 간의 협상이 현재 진행 중이다. 알 카디시야가 목요일 늦게 열릴 시즌 개막전에 집중하고 있음에도 불구하고, 향후 며칠 내에 계약이 마무리될 수 있다는 희망이 있는 상태'라고 밝혔다.

네덜란드 AZ알크마르에서 이름을 알리기 시작한 라인더르스는 지난 2023년 AC밀란 유니폼을 입으며 본격적으로 유럽 5대 리그에서 활약을 펼쳤다. 중원에서의 볼 운반 능력과 패스, 축구 지능과 날카로운 킥까지 갖춘 라인더르스는 AC밀란에서 맹활약하기 시작한다.

5일 서울월드컵경기장에서 열린 팀K리그와 맨시티의 경기. 맨시티 라인더르스가 슈팅을 시도하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.05/

최고의 시즌은 2024~2025시즌 미드필더가 리그에서만 10골-5도움을 터트리는 활약상을 펼쳤다. 유럽챔피언스리그(UCL)에서도 좋은 경기력을 선보인 라인더르스는 이탈리아 세리에A 올해의 팀을 넘어 베스트 미드필더상까지 수상했다. 이어 펩 과르디올라 전 맨시티 감독의 레이더망에 포착, 맨시티 유니폼을 입게 된다.

맨시티에서 중원의 에너자이저 역할을 해줄 것으로 기대됐던 라인더르스. 하지만 맨시티에서는 주전으로 도약하는데 실패했다. 라인더르스는 장점은 사라지고, 단점이 더 부각되기 시작했다. 잦은 턴오버와 떨어지는 경합 능력으로 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에 적응하지 못하는 모습을 보였다.

Advertisement

엔조 마레스카 맨시티 신임 감독의 생가도 크게 다르지 않았던 모양이다. 라인더르스는 이번 여름 프리시즌 동안 굉장히 괜찮은 경기력을 경기장에서 보여 경쟁에서 살아남을 수 있을 것처럼 보였지만 '오일 머니' 유혹에 끌렸다.

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 맨시티 라인더르스가 돌파를 시도하고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

라인더르스까지 떠나면서 맨시티 중원 리빌딩은 더 속도가 붙을 예정이다. 발롱도르 선수인 로드리가 바르셀로나 이적이 가까워지고 있으며 베르나르두 실바는 이미 떠난 상태. 라인더르스까지 매각된다면 새로운 보강이 필요하다. 마레스카 감독은 첼시 시절부터 애지중지했던 엔조 페르난데스를 원하고 있다. 첼시는 이번 주 금요일 안으로 제안이 없으면 매각하지 않겠다는 입장을 맨시티에 전달했다.