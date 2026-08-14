'이강인과는 결국 결별인가?' 아스널까지 알바레스 영입 의지…시메오네 감독과의 면담 결론은 '떠나고 싶다'

훌리안 알바레스. 사진=AFTV

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[스포츠조선 강우진 기자]아스널이 아틀레티코 마드리드의 대표 공격수 훌리안 알바레스와 접촉하고 있다는 소식이 나왔다. 신입생 이강인과 다음 시즌을 준비할 것으로 예상됐지만, 갑작스러운 이별이 일어날 가능성도 존재한다.

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영국 팀토크는 13일(한국시각) '아스널이 아틀레티코의 공격수 알바레스 측과 긴밀한 접촉을 유지하고 있는 것으로 확인됐다'며 '알바레스의 미래는 여전히 결정되지 않은 상태다'고 보도했다.

알바레스는 아틀레티코를 떠나고 싶다는 의사를 분명히 밝혔으며, 바르셀로나 합류를 원하는 마음도 숨기지 않고 있다. 하지만 아틀레티코는 그를 바르셀로나에 매각하는 데 완강히 반대하고 있다. 디에고 시메오네 아틀레티코 감독은 최근 알바레스와 면담의 시간을 가졌다. 이 자리에서 알바레스는 아틀레티코를 떠나고 싶다는 의사를 재차 전달한 것으로 알려졌다. 이에 시메오네도 알바레스를 매각하고 싶지 않다는 구단의 입장을 분명하게 밝힌 것으로 전해졌다.

사진=아틀레티코 유니버스

앞서 바르셀로나는 알바레스의 이적료로 1억유로(약 1630억원)를 제안했지만, 이는 단칼에 거절당했다. 무엇보다 스페인 라리가에서 우승을 다투는 양팀이기에 선수를 내주기에는 부담이 크다.

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이러한 상황에서 아스널이 알바레스를 예의주시하고 있다는 소식이 들려온다.

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매체는 '아스널의 전략은 상황을 지켜보면서 알바레스가 원하는 바르셀로나 이적이 무산될 경우 신속하게 움직이는 것'이라며 '아스널은 오래전부터 알바레스를 높게 평가해왔으며, 지금도 그를 중요한 영입 후보로 보고 있다'고 주장했다.

다만 아스널 역시 아틀레티코의 완강한 입장으로 영입이 쉽지 않을 것이라는 점을 이해하고 있다. 현재로서는 알바레스와 아틀레티코 모두 각자의 입장을 고수하고 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com