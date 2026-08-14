[오피셜]오현규 초대형 악재! 베식타시 '세르비아 폭격기' 영입…'주전 경쟁 박 터진다' 블라호비치 3년 계약 체결

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 대한민국 축구대표팀이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국했다. 오현규가 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

두산 블라호비치. 사진=베식타시

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[스포츠조선 강우진 기자]유벤투스의 스트라이커 두산 블라호비치가 튀르키예 쉬페르리그 베식타시로 이적했다. 베식타시 소속 스트라이커 오현규의 주전 경쟁이 치열해질 전망이다.

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베식타시는 14일(한국시각) 블라호비치의 영입에 합의했다는 사실을 KAP(튀르키예 공시 플랫폼)에 공시했다.

KAP에 따르면 블라호비치와 베식타시는 3년 계약을 체결했다. 블라호비치는 오는 2028~2029시즌까지 베식타시에 남는다. 연봉은 750만유로(약 122억원)다. 블라호비치는 지난 시즌을 마지막으로 이탈리아 세리에 A 유벤투스와의 계약이 끝났다. 자유계약(FA) 신분이 된 그를 베식타시가 데려온 것이다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 경기를 펼치는 오현규의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

한국 국가대표 오현규에게는 악재다. 꾸준히 블라호비치의 합류설이 존재했지만 베식타시로의 이적은 가능성이 적다는 의견도 많았다. 그러나 다수의 튀르키예 매체들은 올해 여름 이적시장이 시작된 후 꾸준히 베식타시의 블라호비치 영입설을 제기했다. 당연히 한국 팬들의 걱정은 컸다. 오현규가 이적한 지 얼마 지나지 않아 블라호비치에 밀려 새 둥지를 찾아야 하는 것이 아니냐는 우려였다.

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오현규가 팀에 잔류한다면 베식타시의 최전방 공격수 자리를 지키는 데 어려움을 겪을 것은 당연하다. 블라호비치는 유럽 주요 무대에서 뛰면서 검증을 마친 스트라이커다. 지금 막 유럽 무대에서 담금질을 시작한 오현규라는 차이가 있다. 블라호비치는 세리에A 명문 유벤투스에서 주전 공격수로 활약하며 4시즌 동안 168경기에 출전해 68골을 기록했다. 명성으로만 보면 블라호비치가 오현규를 밀어내고, 주전 공격수 자리를 차지할 가능성이 크다.

사진=베식타시

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물론 오현규에게도 희망은 있다. 블라호비치는 지난 시즌 부상으로 장기간 전열에서 이탈했다. 복귀 후 득점을 폭발시키며 건재한 모습이었지만, 이번 시즌 완전한 몸 상태를 유지할 수 있을지에 대한 의문은 여전히 존재한다. 같은 맥락에서 베식타시도 블라호비치의 부상을 고려해 오현규를 섣불리 내보낼 수는 없다. 다음 시즌 두 선수가 교대로 시험대에 오를 것으로 보인다.

오현규는 지난 시즌 헹크에서 베식타시로 이적한 뒤 모든 대회를 통틀어 16경기에서 8골 4도움을 올렸다. 2경기당 1골을 넣은 만큼 다음 시즌에도 충분히 기대를 걸 수 있는 선수로 분류된다. 아직까지 오현규의 이적과 관련 움직임은 나오지 않고 있다. 다음 시즌 베식타시 잔류가 유력하다는 뜻이기도 하다. 이제 국가대표 스트라이커 오현규는 주전 자리를 지키기 위해 '세르비아 폭격기' 블라호비치에 맞서야 하는 어려운 과제에 직면하게 됐다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com