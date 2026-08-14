'죄송합니다 정말 죄송합니다!' 맨유 가며 충격 망언→결국 공개 사과 "빌라에게 상처 주려는 의도 아녔어"

유리 틸레만스. 사진=BBC

AFP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]유리 틸레만스가 맨체스터 유나이티드로 합류하면서 전 소속팀에 대한 충격적인 망언을 해 공개적으로 사과했다.

Advertisement

영국 BBC는 13일(한국시각) '틸레만스는 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 라이벌 맨유로 이적하면서 기존의 팀이었던 애스턴 빌라를 무시하는 발언을 해 팬들에게 사과했다'고 보도했다.

틸레만스는 올여름 이적시장 빌라를 떠나 맨유로 이적했다. 맨유는 그의 계약에 포함된 3500만파운드(약 670억원)의 바이아웃 조항을 발동했다. 그는 맨유와 5년 계약을 맺었다. 틸레만스는 2023년 레스터 시티에서 빌라로 이적해 3년 동안 뛰었다. 134경기에 출전해 10골을 기록했다. 맨유의 프리시즌 투어 중 인터뷰에서 틸레만스는 빌라가 자신을 "다시 최고의 수준으로 끌어올려줬다"고 칭찬했다.

그러나 그의 다음 발언은 다소 경솔했다. 그는 "하지만 빌라보다 위에 있는 클럽들이 있고, 맨유도 그중 하나다"고 주장했다. 일부 빌라 팬들은 틸레만스의 발언에 불쾌감을 드러냈고, 이에 그는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 공개적으로 해명에 나섰다.

Advertisement

틸레만스는 "어제 인터뷰에서 내가 한 말이 누구에게도, 그리고 내가 정말 존중하고 지난 3년 동안 함께할 수 있어 감사했던 빌라에게도 상처를 주려는 의도는 결코 아니었다"며 "하지만 내가 실수했고, 단어 선택에 대해 사과해야 한다는 점을 인정한다. 앞으로는 더욱 신중하겠다"고 밝혔다.

로이터연합뉴스

Advertisement

지난 북중미 월드컵에서 벨기에의 8강 진출에 기여한 틸레만스는 7월 맨유와 계약했다. 오는 2031년까지 맨유에서 뛰게 된다. 틸레만스는 빌라를 낮춰가면서까지 맨유를 칭찬할 정도로 구단에 대한 애정이 깊다.

그는 맨유로의 이적을 "처음 축구에 사랑에 빠졌던 순간부터 수년간 헌신해 온 노력의 결실"이라고 표현했다. 여기에 더해 맨유를 "특별한 클럽"으로 칭하기도 했다. 그가 자신이 바라왔던 맨유에서의 첫 시즌에 어떤 결과를 보여줄지 기대가 커지고 있다. 특히 틸레만스와 빌라의 첫 맞대결은 축구팬들의 큰 주목을 받을 것으로 예상된다.

Advertisement

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com