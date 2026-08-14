이민성 감독에게 선택받지 못한 '제2의 이강인' 떠나자...아약스, 리옹, 페네르바체, 레인저스 역대급 관심 폭발 "지로나 떠날 가능성"

사진=안도라

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[스포츠조선 김대식 기자]제2의 이강인인 김민수를 향한 유럽 구단의 관심을 받고 있다.

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이적시장 전문가인 루디 갈레티는 14일(한국시각) 개인 SNS를 통해 독점 보도라며 "페네르바체, 아약스, 레인저스 그리고 올림피크 리옹이 최근 지로나 소속 김민수에 대한 최신 정보를 문의했다. FC 안도라에 임대 생활을 보낸 이 20세의 한국인 윙어는 2027년까지 계약이 맺어져 있음에도 불구하고, 이번 여름 지로나를 떠날 가능성이 있다"고 밝혔다.

김민수한테 드디어 관심이 폭발하고 있는 것으로 보인다. 김민수는 2025~2026시즌을 거치며 한국 축구를 대표하는 유망주 중 한 명으로 떠올랐다. 이강인처럼 어린 시절 스페인으로 건너가 축구선수의 꿈을 키웠다. 2022년 지로나에 합류한 김민수는 구단의 기대를 받으며 성장했고, 2024~2025시즌부터 본격적으로 이름을 알리기 시작했다.

사진=안도라

당시 지로나는 1군 선수들의 잇따른 부상으로 전력에 공백이 생겼고, 김민수에게 기회가 찾아왔다. 스페인 라리가와 유럽챔피언스리그(UCL) 무대까지 밟으며 한국인 역대 8번째 라리가 선수가 됐고, UCL 한국인 최연소 데뷔 2위 기록도 세웠다.

지난 시즌에는 더 많은 출전 기회를 얻기 위해 임대를 선택했다. 안도라의 구단주이자 스페인 축구의 레전드인 헤라르드 피케가 김민수를 직접 원했다. 안도라에서 사실상 첫 1군 시즌을 보낸 김민수는 40경기에 출전해 6골-4도움을 기록하며 인상적인 활약을 펼쳤다.

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시즌을 마친 뒤에는 원소속팀 지로나로 돌아왔다. 곧바로 라리가 무대에 다시 도전할 것으로 기대됐지만 지로나가 2부로 강등되면서 상황이 달라졌다. 김민수로서는 향후 거취를 고민할 수밖에 없는 상황이다. 실제로 잉글랜드 챔피언십(2부리그)으로 내려간 웨스트햄 유나이티드와도 연결된 적도 있다.

사진=지로나

지로나도 좋은 조건이 온다면 김민수를 팔아야 하는 상황. 계약이 1년 남아 이번 여름이 아니면 제대로 된 이적료를 받기 힘들기 때문이다. 스페인 2부에 머무는 것보다는 다른 유럽 리그 1부로 향하는 게 선수 성장에 도움이 많이 될 수 있다.

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갈레티 정보에 언급된 4개의 구단들은 모두 유럽대항전에 나가는 구단들이라는 장점도 가지고 있으며 각 리그에서 이미 전력이 입증된 팀들이다. 아약스 같은 명문에서 맹활약하면 다음 스텝은 빅리그 빅클럽밖에 없다. 미래를 고민해야 하는 김민수다.

한편 김민수는 유럽에서 많은 관심을 받을 정도로 좋은 재능이지만 정작 이민성 감독이 이끄는 2026년 아이치-나고야 아시안게임 대표팀에는 발탁되지 않아 팬들에게 아쉬움을 안겼다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com