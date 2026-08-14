'국대 풀백' 설영우 날벼락, 초대형 변수 발생...시즌 시작 1달 만에 사령탑 교체 '논란의 감독 선임'

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 아쉬워하는 설영우. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[스포츠조선 김대식 기자]츠르베나 즈베즈다가 시즌 시작 1달 만에 사령탑을 교체한다.

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글로벌 매체 골닷컴은 13일(이하 한국시각) 세르비아 매체 스포르트 클로브의 보도를 인용해 '알베르트 리에라 감독은 조만간 즈베즈다의 신임 사령탑으로 취임할 예정이다. 데얀 스탄코비치 전 감독은 최근 하포엘 베르셰바와의 유럽챔피언스리그(UCL) 예선에서 탈락한 후 사임을 발표했다'고 보도했다.

지난 12일 즈베즈다는 충격적인 결과를 마주했다. 즈베즈다는 세르비아 베오그라드의 라이코 미티치 스타디움에서 열린 하포엘 베르셰바(이스라엘)과의 2026~2027시즌 UCL 예선 3라운드 2차전에서 0대2로 패했다. 합계 스코어 0대3으로 패배한 즈베즈다는 유로파리그(UEL)로 향하게 됐다.

어떻게든 홈에서 1차전 패배를 뒤집었어야 하는데, 후반 12분 스탄코비치 감독의 퇴장이 치명타였다. 스탄코비치 감독은 평범한 판정에 격렬히 항의하다 퇴장을 당하고 말았다. 중요한 상황에서 감독이 황당하게 퇴장을 당하자 즈베즈다는 흔들렸고, 결국 홈에서도 패배하고 말았다. 유럽대항전만 나가면 작아지는 스탄코비치 감독은 결국 경기 후 스스로 물러났다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 설영우. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

경기 후 즈베즈다는 공식 채널을 통해 '구단은 스탄코비치 감독이 사임을 제출했으며, 더 이상 우리 클럽의 감독직을 수행하지 않을 것임을 공식 발표한다'고 알렸다.

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이틀 만에 새로운 사령탑을 찾는 즈베즈다다. 리에라 감독은 주로 슬로베니아 리그에서 활동했다. 2026년 1월 아인라흐트 프랑크푸르트에 임명됐지만 반 시즌 만에 상호 합의 하에 팀을 떠나기로 합의했다. 당시 리에라 감독은 프랑크푸르트 선수단 장악에 실패한 것으로 알려졌다. 구단 수뇌부를 공개 저격하는 등 팀을 떠나는 과정에서 논란이 많았다.

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즈베즈다는 이런 과거까지도 품고, 리에라 감독을 선임하기로 결정했다. 이제 관건은 설영우의 입지다. 즈베즈다에서 워낙 핵심적인 선수라 리에라 감독이 온다고 크게 달라질 건 없어 보이지만 축구에 있어서 '절대'는 없다. 리에라 감독이 설영우를 좋게 평가하지 않는다면 이적시장 막판에 새로운 팀을 알아봐야 할 수도 있다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 골 찬스 놓친 설영우. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

2026년 북중미월드컵에서 많은 비판에 시달렸던 설영우는 즈베즈다로 돌아가서는 쉼없이 경기를 소화하고 있다. 이번 시즌에만 벌써 7경기를 뛰었고, 1도움을 기록 중이다. 김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com