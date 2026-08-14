"누구...세요..." 공식 품절남 된 호날두의 초파격 뉴 헤어컷

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[스포츠조선 전영지 기자]크리스티아누 호날두가 조르지나 로드리게스와의 은밀한 결혼식 후 불과 며칠 만에 파격적인 새 모습을 공개했다.

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기존의 검은색 빗어 넘긴 헤어스타일 대신 그에게서 볼 수 있을 것이라 전혀 생각지 못했던 헤어스타일인 하이 스킨 페이드가 들어간 진저 버즈 컷이 그 자리를 대신했다. 41세 호날두는 수년간 자신의 스타일을 놀라울 정도로 유지해 왔다. 영국 데일리메일은 '이번 신선한 헤어컷 덕분에 이제 그를 옛 맨유 동료 폴 스콜스와 구분하기 힘들 정도가 됐다'고 평했다. '그가 갈망하던 통산 1000골 고지를 넘어서는 순간의 헤어스타일이 될 수도 있다'고 덧붙였다.

알나스르에서 뛰고 있는 호날두는 클럽과 국가대표팀을 통틀어 976골을 기록 중이다. 사우디아라비아에서 매일 48만8000파운드(약9억3000만원)의 일급을 받고 있으며 계약 기간은 1년 남았다. 호날두는 엔지 포스테코글루 신임 감독의 지휘 아래 사디오 마네, 킹슬리 코망 등과 함께 프리시즌 훈련에 복귀했다. 호날두는 지난 시즌 알나스르가 사우디 프로리그 우승을 차지하면서 마침내 메이저 트로피 가뭄을 끝냈다.

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그리고 지난 11일 약혼 후 1년 만에 다섯 자녀가 참석한 '은밀하고 사적인' 예식에서 조르지나와 결혼하려던 오랜 꿈도 마침내 이뤘다. 호날두는 SNS에 결혼반지 사진을 올리며 10년간의 사랑이 결실을 맺었음을 공유했다. 호날두 측 대변인 역시 이 결합을 확인하며 다음과 같이 밝혔다. '크리스티아누 호날두와 조르지나 로드리게스는 오늘 포르투갈 카스카이스에서 민사 예식을 올려 이제 공식적으로 부부가 됐다. 이 예식은 다섯 자녀가 참석한 사적이고 은밀한 순간이었다.'

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그들의 결혼 소식은 두 사람이 풍샬 대성당에서 결혼할 것으로 여겨져 수천 명의 팬들이 성당 밖에 모여들어 허탕을 친 지 불과 며칠 만에 나왔다. 조르지나는 2016년 호날두를 처음 만났을 때 마드리드의 구찌 매장에서 시급 10파운드를 벌며 일하고 있었다. 당시의 만남을 회상하며 조르지나는 이렇게 말했다. '원래 퇴근해야 할 시간보다 3시간 늦게 마침내 매장을 나올 수 있었는데, 집으로 갈 준비를 하던 중 크리스티아누가 첫째 아들 및 친구들과 함께 들어왔다. 가슴이 두근거렸다고만 해두겠다.'

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이후 크리스티아누는 조르지나가 버스를 타고 매장에 도착한 후, 자신의 150만 파운드짜리 부가티를 끌고 그녀를 데리러 오곤 했다. 그녀는 자신의 넷플릭스 시리즈 '아이 엠 조르지나'에서 '그는 퇴근 후에 자주 오곤 했다'라고 말했다. '한번은 그가 부가티를 타고 왔던 것이 기억난다. 내 동료들은 난리가 났다. 버스를 타고 출근했는데 부가티를 타고 퇴근하니 사람들은 믿지 못했다.'

12월이 되자 팬들이 매장 밖에 몰려들기 시작하면서 그녀는 직장을 그만뒀다. 다음 달 두 사람은 FIFA 풋볼 어워즈에서 첫 공식석상에 모습을 드러내며 연인 사이라는 추측을 확인시켰다.

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크리스티아누와 조르지나는 2017년 3월 축구선수가 소파에 다정하게 안겨 있는 사진을 게시하면서 커플로서 SNS 데뷔를 했다. 그해 6월 축구선수는 대리모를 통해 쌍둥이 마테오와 에바를 맞이했고, 5개월 후인 11월 조르지나는 딸 알라나 마르티나를 출산했다. 다음 달 조르지나는 갓 태어난 딸 알라나와 함께 매거진 훌라의 커버 사진을 찍었다. 딸의 이름을 어떻게 지었는지 밝히며 그녀는 '우리 둘 다 이름을 골랐다. 크리스티아누가 알라나를 골랐고 내가 마르티나를 골랐다. 우리 각자가 고른 두 이름을 모두 주기로 했다. 그것이 훨씬 더 특별하다고 생각했다'라고 말했다.

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2022년 커플은 쌍둥이를 맞았으나, 아들 아기는 출산 중 안타깝게 세상을 떠났고 누이인 벨라 에스메랄다는 살아남았다. 아기를 잃은 아픔을 어떻게 극복했는지에 대해 축구선수는 당시 피어스 모건에게 '우리는 항상 서로를 지지한다고 느낀다. 관계에는 좋은 순간과 나쁜 순간이 있기 마련이며 이는 여정의 일부이다. 하지만 그 기간 동안 우리의 관계가 더욱 견고해졌으며, 최악의 순간에도 서로 만나 상황을 원만하게 만들어야 한다. 많은 것을 배웠고 삶의 다른 관점을 봤다. 이제 세 살이 된 내 딸은 가족의 여왕이자 집을 행복하게 만드는 존재다. 모든 일에는 이유가 있다. 나는 그것을 믿는다. 따라서 우리는 축복받은 가족이며 그것이 자랑스럽다'라고 말했다.

10년을 함께한 조르지나와 크리스티아누가 언제 결혼할지 팬들의 궁금증이 커지는 가운데 작년 마르카와의 인터뷰에서 호날두는 아직 결정적인 '느낌(클릭)'이 오지 않아 조르지나와 결혼하지 않았음을 인정했다. "저는 그녀에게 항상 '딱 느낌이 올 때 하자'고 말한다. 우리 삶의 모든 것이 그렇듯. 그녀도 무슨 뜻인지 잘 알고 있다. 1년 뒤가 될 수도 있고, 6개월 뒤가 될 수도 있고, 한 달 뒤가 될 수도 있다. 하지만 분명히 일어날 일이라는 건 1000% 확신한다." 그리고 마침내 8월, 호날두는 거대한 다이아몬드 반지와 함께 청혼했다. 조르지나는 SNS에 화려한 약혼반지 사진과 함께 "네, 그럴게요. 이번 생에서도, 그리고 제 모든 삶에서도"라는 진심 어린 문구를 적었다. 이후 호날두는 피어스 모건과의 인터뷰에서 두 아이 덕분에 즉흥적인 프러포즈를 하게 됐다고 밝혔다. "새벽 1시쯤 딸들은 침대에서 자고 있었다. 친구 한 명이 지오(조르지나)에게 줄 반지를 건넸고, 반지를 주려는데 두 아이가 들어와 '아빠, 엄마한테 반지 주고 결혼하자고 말할 거죠?'라고 했다. 저는 '와, 지금이 바로 프러포즈할 순간이구나'라고 생각했다. 그때였다. 언젠가 할 거라는 건 알고 있었지만 그날 밤에 할 줄은 몰랐다. 딸들이 그렇게 말하고 친구들이 촬영 중이었기에 반지를 건넸다. 준비가 안 돼서 무릎을 꿇지는 못했지만 아름다운 순간이었다"라고 말했다. "전 매주 집에 꽃을 들고 오는 타입은 아니지만 나만의 방식으로 로맨틱하다. 아름다운 순간이었고, 그녀가 제 인생의 여자라는 걸 알기에 마음을 표현했다"고 프러포스 순간을 떠올렸다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com