'김민재 옛동료' 오시멘, 아스널 가나...英매체 "갈락타사라이와 협상 시작"

사진출처=갈락타사라이 SNS

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[스포츠조선 전영지 기자]빅터 오시멘의 아스널행이 성사될까.

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14일(한국시각) 텔레그래프, 메트로 등 일련의 영국 매체들이 '아스널이 빅터 오시멘을 영입하기 위해 갈라타사라이와 협상을 진행했다'고 보도했다.

김민재의 옛 동료인 오시멘은 2년 전 나폴리서 뛸 당시 첼시가 영입 협상을 진행하면서 프리미어리그행에 가까워졌던 적이 있다. 그러나 나이지리아 국가대표 공격수 오시멘은 첼시 대신 갈라타사라이에 임대로 합류한 뒤, 지난 여름 7500만 유로(약 1228억원)의 이적료로 완전 영입을 확정지었다.

오시멘은 지난 2시즌간 74경기 59골을 넣으며 갈라타사라이의 리그 2연패에 결정적인 역할을 했다.

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텔레그래프에 따르면, 가브리엘 마르티넬리와 에단 은와네리의 이적 건으로 진행된 아스널과 갈라타사라이와의 협상 과정에서 오시멘의 이름이 언급됐다. 아스널의 영입 후보군에 올랐다는 뜻이다.

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아스널은 당초 훌리안 알바레스를 최우선 공격수 목표로 삼았으나, 아틀레티코 마드리드는 그의 이적 불가 방침을 고수하고 있다. 올여름 바르셀로나의 1억 유로(약 1638억원) 제의를 거절하고 협상조차 거부하고 있는 상황이다.

갈라타사라이는 이미 마르티넬리를 위해 4500만 유로(약 737억원)를 제안했으나, 브라질 현지 보도에 따르면 25세의 마르티넬리는 튀르키예 리그로 이적할 생각이 없음을 아스널 수뇌부에 전달했다.

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또한 아스널은 에단 은와네리를 4000만 유로(약 655억원)에 제안한 것으로 알려졌으며, 지난 시즌 하반기 마르세유에서 임대로 뛴 19세 은와네리 영입을 위해 갈라타사라이가 현재 계약을 추진하고 있는 상황에서 오시멘의 이름이 등장했다.

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오시멘은 2024년에도 아스널의 리스트에 올랐지만 당시 아스널은 나폴리와의 계약 비용이 너무 비싸다고 판단해 영입을 거절했다.

작년 메트로와의 단독 인터뷰에서 존 오비 미켈은 오시멘이 여전히 챔피언스리그 우승 도전이 가능한 팀으로 이적하기를 원하고 있다고 밝혔다. 2024년 첼시의 오시멘 영입 협상에 관여했던 오비 미켈은 "우리는 그가 챔피언스리그에서 뛰는 모습을 보고 싶어 하므로, 어쩌면 아스널이 그의 목적지가 될 수도 있다. 빅터에게 그곳의 문이 열려 있을지도 모른다"라고 여지를 남겼다. "그와 몇 차례 대화를 나눴다. 자세한 내용까지는 밝힐 수 없지만, 그는 자신의 기량을 선보이고 챔피언스리그 우승을 위해 경쟁할 수 있는 최정상급 유럽 리그로 이적하기 위해 노력하고 있다"라고 말했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com