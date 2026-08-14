[오피셜] '韓 월드컵 스타' 오현규 불쌍하네, 등번호 빼고 다 빼앗겼다...베식타시 '세르비아 폭격기' 전격 영입

사진=베식타시

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[스포츠조선 김대식 기자]두샨 블라호비치는 오현규의 등번호는 뺏어가지 않았다.

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베식타시는 13일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 블라호비치 영입을 전격 발표했다. 구단은 '우리는 프로 축구 선수 블라호비치의 이적에 관한 합의에 도달했음을 공시 플랫폼(KAP)에 알렸다. 우리가 KAP에 전달한 내용은 '프로 축구 선수 블라호비치의 이적과 관련하여, 해당 선수와 2026~2027시즌부터 유효하며 2028~2029시즌 종료 시까지 이어지는 3년 계약을 체결하였다. 선수에게는 매 시즌마다 750만유로(약 122억원)의 보장된 연봉이 지급될 예정'이라는 것'이라고 밝혔다.

블라호비치의 영입으로 오현규의 입지는 크게 줄어들 전망이다. 블라호비치는 근래 들어서 베식타시가 영입한 가장 이름값 있는 선수다. 오현규를 밀어내고 주전 스트라이커로 등극할 예정이다.

사진=베식타시

2020~2021시즌 피오렌티나에서 리그 21골을 터트리면서 혜성 같이 떠오른 선수다. 이때 블라호비치의 스승이 지금 베식타시를 이끌고 있는 빈센초 이탈리아노 감독이다. 2021~2022시즌 리그 21경기 17골을 넣은 뒤에 유벤투스로 향했다. 이탈리아 세리에A 베스트 공격수상도 수상한 적이 있다.

냉정하게 말해 유벤투스로 이적한 후에는 기대만큼 활약해주지는 못했다. 그래도 매 시즌 15골 이상은 해결해줬다. 조금 더 수준이 낮은 튀르키예 리그에서는 더 화력이 폭발할 가능성이 높다. 이탈리아노 감독은 제자와의 재결합을 간절하게 바랐다. 반대로 말하면 오현규에 대한 신뢰가 크지 않았다는 것이다.

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그래도 블라호비치는 양심은 있었다. 오현규의 주전 자리를 차지했지만 등번호까지 가져갈 생각은 없었다. 튀르키예 소식 전문가인 에르탄 쉬즈귄은 개인 SNS를 통해 "블라호비치는 오현규의 등번호 9번을 입는 걸 원하지 않았다. 그는 28번을 착용할 예정"이라고 전했다.

AP연합뉴스

등번호와는 별개로, 오현규로서는 이적시장 막바지에 커리어를 고민해야 하는 입장에 놓였다. 이탈리아노 감독은 원톱 전술을 사용한다. 블라호비치가 출전하면 오현규는 무조건 벤치다. 로테이션을 돌릴 때를 제외하고는 후보 명단에 포함될 가능성이 높다. 후보로 시간을 보내기에는 오현규의 성장세가 너무 아깝다.

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이탈리아노 감독의 마음을 조금이라도 바꾸려면 활약상이 중요했는데, 새 시즌 시작 후 오현규는 유로파리그 예선에서 4경기 연속 무득점 중이다.