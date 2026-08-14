"이강인은 황금알을 낳는 거위" 유럽 기업도 이강인 믿고 스폰서십…노골적인 상업성 강조→이적료 580억 이미 충당

아틀레티코 마드리드의 이강인. 사진=아틀레티코 마드리드.

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[스포츠조선 강우진 기자]아틀레티코 마드리드에게 이강인은 엄청난 상업적 이익을 가져올 것으로 예상된다. 이미 그의 영입으로 많은 스폰서십이 생겨나면서 사실상 이적료는 회수했다고 봐도 무방하다.

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스페인 매체 '수퍼데포르트'는 14일(한국시각) '이강인을 영입한다는 것은 단순히 2선에서 차별화된 능력을 갖춘 선수를 확보하는 것 이상의 의미가 있다'며 '상업적인 측면에서는 말 그대로 황금알을 낳는 거위를 손에 넣는 것과 같다'고 보도했다.

이강인은 프로축구 무대에 데뷔하기 전부터 한국에서 사랑 받아온 슈퍼스타다. 최근 이강인의 영입과 관련해 옵션을 포함해 3550만유로(약 580억원)를 지출한 아틀레티코는 경기장에서의 영향력보다 외적인 영향력에서 효과를 보고 있다.

사진=아틀레티코 마드리드.

아틀레티코는 순식간에 국민 클럽이 됐다. 한 기업과 2000만유로(약 325억원)에 달하는 스폰서십 계약이 마무리 단계에 있다는 이야기가 나오기까지 했다. 이 계약만 성사되더라도 아틀레티코는 이강인에게 투자한 금액의 절반 이상을 충당하게 된다. 또한 아틀레티코는 유럽의 한 기업과도 2000만유로 규모의 스폰서십 계약을 마무리하고 있는 것으로 알려졌다. 이 기업은 아틀레티코가 이강인을 필두로 아시아에서 만들어낼 파급력을 고려하고 있다.

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이강인의 한국 내 인기는 이미 증명됐다. 아틀레티코가 이강인 영입 후 진행된 방한 경기에서 서울로 가져온 유니폼 1만장이 모두 팔렸다.

사진=아틀레티코 마드리드

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앞서 스페인 매체 '아스'는 이강인의 영입은 아틀레티코 역사에 남을 만한 상업적 성과를 만들어내고 있다고 설명했다. 한국에서 아틀레티코의 존재감은 급격하게 커지고 있다. 이강인 영입을 발표한 뒤 첫 이틀 동안 아틀레티코의 사회관계망서비스(SNS) 팔로워는 무려 20만명이 증가했다. 이는 이강인 영입이 경기장에서 팀의 전력을 한 단계 끌어올리고, 아틀레티코의 글로벌 성장에도 엄청난 기회를 제공하고 있다는 것을 보여주는 사례다. 이 기세를 몰아 아틀레티코는 서울에 '카사 아틀레티'를 열었다. 이는 아틀레티코 팬들을 위한 일종의 팝업 스토어다.

아틀레티코는 시즌이 시작하기도 전부터 이강인 영입 효과를 제대로 보고 있다. 시즌이 시작되고 이강인이 활약한다면 더욱 폭발적인 상업 효과를 거둘 것으로 기대된다.

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매체는 '이강인은 아직 아틀레티코 선수가 된 지 불과 몇 주밖에 지나지 않았다'며 '그럼에도 아틀레티코는 벌써부터 이강인 영입 이후 발생할 수 있는 막대한 상업적 수익에 기대감을 감추지 못하고 있다'고 전했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com