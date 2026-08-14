신태용 '파격 경질' 장본인 클라위베르트, 운도 좋다...인니 망치고 네덜란드 수석코치 가능성 '레전드 적극 추천'

사진캡쳐=TV1

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[스포츠조선 김대식 기자]신태용 감독을 몰아내고 인도네시아를 망쳤던 패트릭 클라위베르트가 네덜란드 수석코치로 향할 수 있을까.

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네덜란드축구협회는 13일(이하 한국시각) 사비 에르난데스 감독과 4년 계약을 체결했다고 공식 발표했다. 사비는 2024년 바르셀로나 감독직에서 물러난 이후 무직이었다. 스페인을 대표하는 미드필더였던 그는 바르셀로나에서 2022~2023시즌 스페인 슈퍼컵과 라리가 우승을 차지하기도 했다. 하지만 2023~2024시즌엔 레알 마드리드에 승점 10점 뒤진 리그 2위로 시즌을 마친 후 경질됐다.

사비는 "네덜란드 국가대표팀의 감독이 된 것을 엄청난 영광으로 생각한다"라며 "요한 크루이프와 리누스 미헬스의 영향을 강하게 받아 바르셀로나 아카데미에서 성장한 사람으로서, 나는 네덜란드 축구에 특별한 유대감을 느낀다. 내가 네덜란드 축구의 아들과도 같다고 말할 수도 있다. 다른 위대한 감독들, 특히 내가 바르셀로나에서 데뷔하게 해준 루이 판 할과 프랭크 레이카르트 역시 선수이자 감독으로서의 나를 형성하는 데 중요한 역할을 했다"고 말했다.

사비 감독은 수석코치로 클라위베르트 전 인도네시아 감독을 원하는 것으로 알려졌다. 현지에서도 이를 원하는 분위기다. 네덜란드 레전드인 로날드 데 부어는 14일 네덜란드 매체 텔레그라프를 통해 "사비 감독과 클라위베르트는 과거 팀 동료였을 뿐만 아니라 좋은 친구 사이다. 사비 감독에게는 코칭스태프 내에 전적으로 신뢰할 수 있는 인물이 필요한데, 그는 클라위베르트를 맹목적일 정도로 신뢰한다"며 사비 감독의 선택에 긍정을 표했다.

이어 그는 "클라위버르트는 영어와 프랑스어 외에도 네덜란드어와 스페인어를 구사하며, 이미 판 할 감독 체제에서 대표팀 수석코치 역할을 수행한 바 있고 네덜란드 축구를 잘 알고 있다. 이 모든 점이 결국 사비 감독에게 큰 도움이 될 것이다. 네덜란드 대표팀에 수리남 및 안틸레스(카리브해)계 선수들이 많기 때문에 클라위베르트의 합류가 다문화성 측면에서도 긍정적이라는 점은 좋은 부수적 효과지만, 가장 중요한 요소는 아니다. 가장 중요한 것은 그가 사비의 측근이자 신뢰할 수 있는 사람이라는 점"이라고 말했다.

사비 감독과 좋은 친분을 유지하고 있다는 건 좋은 점이겠지만 클라위베르트의 지도력은 상당히 논란이 많다. 당장 직전 직장인 인도네시아를 완전히 망쳐버렸기 때문이다. 신태용 감독이 잘 이끌고 있던 인도네시아였지만 인도네시아축구협회는 귀화 선수 정책을 더 적극적으로 사용하고자 클라위베르트를 선임했다.

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그러나 클라위베르트는 인도네이사 축구를 망친 주범이 됐다. 2026년 북중미월드컵 진출을 노렸던 인도네시아의 꿈이 물거품이 됐다. 결국 인도네시아축구협회는 클라위베르트를 경질했다. 인도네시아판 위르겐 클린스만이었다고 해도 과언이 아니다. 인도네시아를 이끌고 일본에 대패한 뒤에 일본 관광을 해 논란이 됐으며 인도네시아 경기가 있을 때만 인도네시아에 입국했다. 인도네시아 리그에 있는 선수들에게는 큰 관심이 없었던 것이다. 김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com