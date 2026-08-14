[공식발표] 목숨 걸고 생명 구한 광주, 연맹 표창..."투철한 시민의식, K리그 위상 높여"

한국프로축구연맹

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[스포츠조선 김대식 기자]생명을 구한 광주FC 선수들이 표창을 받았다.

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한국프로축구연맹(총재 권오갑, 이하 '연맹')이 13일 제5차 상벌위원회를 개최하여 광주FC에 대한 표창과 충북청주 반데이라에 대한 징계를 결정했다.

광주 선수 신창무, 프리드욘슨, 이인성 트레이너, 김종문 주임에 대한 선행 표창 수여를 결정했다.

이들은 지난 8일 K리그1 부천 원정경기 후 선수단 버스를 타고 광주로 복귀하던 중, 9일 새벽 2시 30분경 선수단 버스 앞에서 트럭과 승용차가 추돌하는 사고가 발생한 상황에서 구조 활동에 나섰다. 사고로 트럭이 전복됐고 승용차에서는 화재가 발생했다.

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사고 현장에서 선수단 버스 정차 후 신창무가 사고 차량 운전자의 상태를 확인했고, 이후 프리드욘슨과 이인성 트레이너가 함께 운전자를 차량에서 구출했다. 김종문 주임은 선수단 버스에 비치된 소화기를 이용해 승용차의 화재를 1차 진압했다. 이후 선수단은 구조된 운전자의 상태를 살피며 현장에 출동한 소방대원에게 인계했다,

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광주 선수단과 관계자의 선행은 유튜브 영상과 언론 보도 등을 통해 알려졌다.

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상벌위원회는 광주 선수단 및 관계자가 위험에 처한 사람을 외면하지 않고 신속하게 구조에 나서 인명 피해를 막는 데 기여했으며, 투철한 시민의식으로 타의 모범이 되어 K리그의 위상을 높였다고 평가했다.