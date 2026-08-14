[공식발표] '바나나+고릴라 이모티콘' 초대형 논란, 충북청주 반데이라 징계...벌금 200만원 '인종차별 상징'

사진=반데이라

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]인종차별적인 행위를 한 충북청주 반데리아가 징게를 받았다.

Advertisement

한국프로축구연맹(총재 권오갑, 이하 '연맹')이 13일 제5차 상벌위원회를 개최하여 광주FC에 대한 표창과 충북청주 반데이라에 대한 징계를 결정했다.

충북청주 반데이라에게 심판 판정에 대한 언급 및 인종차별 행위에 대하여 제재금 200만 원을 부과하고, SNS 사용에 대한 주의를 당부했다.

반데이라는 지난 1일 청주종합경기장에서 열린 K리그2 20라운드 충북청주 대 수원 경기 후 본인 SNS에 심판 판정에 대한 부정적인 언급과 인종차별로 볼 수 있는 표현을 게시한 바 있다.

Advertisement

상벌위원회는 인종차별 행위와 관련하여 바나나와 영장류 표현은 축구계에서 보편적으로 특정 인종을 차별하거나 비인간화하는 의미를 내포하는 상징적 표현으로 사용되고 있어 이에 대한 선수의 책임이 인정된다고 보았다.

Advertisement

다만 선수의 소명과 당시 정황을 종합적으로 검토한 결과, 가벌성은 높지 않다고 결론지었다. 위원회는 직접적인 피해 대상이 특정되지 않은 점, 해당 경기 및 SNS 게시글과 관련된 대상이 없었던 점, 지인이 작성한 글을 단순히 공유한 행위 형태 및 상벌위원회 출석 진술 등을 참작할 때 비난 가능성이 크지 않다고 보았다.

상벌위원회는 SNS에 판정 관련 내용을 작성·게시한 행위에 대해서도 책임을 인정했다. 비록 고의성이 없었더라도, 전파력이 높은 소셜 미디어 특성상 불특정 다수의 오인을 부를 수 있으며 외견상 심판의 권위를 부정하는 행위로 비쳐질 수 있다는 점을 주요 사유로 들었다.

Advertisement

이에 위원회는 프로선수로서 대중에게 노출되는 SNS 이용에 있어 더욱 엄중한 책임감과 신중한 주의가 요구된다는 점을 재차 강조하며, 위 사안들을 종합하여 제재금 200만 원 부과를 결정했다.

Advertisement

한편, K리그 상벌규정은 심판의 권위를 부정하거나 부적절한 언동을 하는 행위에 대해 제재금 부과 또는 출장 정지 등의 징계를 내릴 수 있도록 명시하고 있다.