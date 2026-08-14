황희찬 U-21서 훈련 대충격! 방출 임박 시그널…부상+강등 악재→英 생활 마침표 찍을까?

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 대한민국 축구대표팀이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국했다. 황희찬이 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

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[스포츠조선 강우진 기자]황희찬이 울버햄튼 원더러스에서 방출될 것으로 보인다. 2021~2022시즌부터 시작된 그의 영국 생활에 마침표를 찍을 가능성이 커지고 있다.

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영국 익스프레스 앤 스타는 14일(한국시각) '이번 여름에도 여전히 여러 선수의 이적이 있을 예정이다'며 '울버햄튼은 이제 황희찬과 사샤 칼라이지치에게 이적시장 마감 전에 팀을 떠나도 된다는 방침을 전달했다'고 보도했다.

현재 황희찬은 칼라이지치와 함께 21세 이하 팀에서 훈련을 진행 중이라고 한다. 현재 울버햄튼 선수단이 과포화 상태라 훈련 관리가 힘든 것으로 알려졌다.

9일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련. 황희찬이 인터뷰를 하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.09/

황희찬은 지난 2021년 RB라이프치히를 떠나 울버햄튼에 합류했다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 5시즌을 뛰었다. 2023~2024시즌에는 게리 오닐 감독의 지도 아래에서 리그 12골을 터뜨리며 에이스로 급부상했다. 그러나 다음 시즌 곧바로 기량이 저하됐고, 부상까지 겹치면서 페이스를 잃었다.

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황희찬은 지난 시즌 리그 26경기 출전해 2골을 넣는 데 그쳤다. 울버햄튼은 황희찬의 부진과 함께 주요 선수들을 경쟁팀들에게 뺏기면서 2025~2026시즌을 리그 꼴찌로 마감했다. 울버햄튼은 잉글랜드 풋볼리그(EFL) 챔피언십(2부리그)으로 강등되면서 기존의 선수단을 정리해야 하는 상황에 놓였다. 팀 내에서 비교적 높은 연봉을 받고 있는 황희찬이 희생양이 될 것으로 보인다.

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황희찬의 방출은 예견된 결과였다. 2026~2027시즌을 앞두고 황희찬은 울버햄튼에서 프리시즌 경기를 소화하지 못했다. 이를 두고 팀을 떠날 것이란 전망이 계속해서 나왔다. 방출이 유력해진 지금 황희찬과 관련한 이적설은 나오지 않으면서 다음 시즌 전망은 어둡다고 볼 수 있다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com