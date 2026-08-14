[대학축구]무더위 날릴 '열정의 한판'…1·2학년 대학축구연맹전 팡파르

무더위를 날릴 대학축구 '열정의 한판'이 문을 열었다.
제21회 1·2학년 대학축구연맹전이 13일부터 27일까지 경남 합천 일원에서 펼쳐진다. 이번 대회엔 '디펜딩 챔피언' 한남대학교, 단국대학교를 비롯한 61개 학교가 참가한다. 4개팀씩 나뉘어 조별리그를 치른 뒤 각 조 1, 2위가 16강에 오른다. 이후 토너먼트를 통해 죽죽장군기와 황가람기 우승컵의 주인을 가린다. 대회를 주최하는 한국대학축구연맹은 무더위를 피해 조별리그 전 일정을 오후 6시 이후로 잡았다.
한편, 이번 대회에는 동유럽 리그 클럽 일부 관계자가 참석해 선수들을 직접 점검할 예정인 것으로 알려졌다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com
◇제21회 1·2학년 대학축구연맹전 죽죽장군기 조별리그 1차전 전적(13일)
순복음총회신학교 1-1 배재대
김천대 1-0 가톨릭관동대
신성대 0-0 동아대
한라대 2-2 영남대
전주대 4-0 제주관광대
중앙대 3-0 경일대
칼빈대 1-0 남부대
우석대 3-1 목포과학대
강서대 1-0 제주한라대
인제대 2-1 호남대
홍익대 3-0 김해대
대구대 2-2 조선대
초당대 3-3 전주기전대학
대구과학대 1-0 여주대
용인대 1-0 명지대