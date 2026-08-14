[대학축구]무더위 날릴 '열정의 한판'…1·2학년 대학축구연맹전 팡파르

사진=한국대학축구연맹 공식 계정 캡처

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무더위를 날릴 대학축구 '열정의 한판'이 문을 열었다.

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제21회 1·2학년 대학축구연맹전이 13일부터 27일까지 경남 합천 일원에서 펼쳐진다. 이번 대회엔 '디펜딩 챔피언' 한남대학교, 단국대학교를 비롯한 61개 학교가 참가한다. 4개팀씩 나뉘어 조별리그를 치른 뒤 각 조 1, 2위가 16강에 오른다. 이후 토너먼트를 통해 죽죽장군기와 황가람기 우승컵의 주인을 가린다. 대회를 주최하는 한국대학축구연맹은 무더위를 피해 조별리그 전 일정을 오후 6시 이후로 잡았다.

한편, 이번 대회에는 동유럽 리그 클럽 일부 관계자가 참석해 선수들을 직접 점검할 예정인 것으로 알려졌다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

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◇제21회 1·2학년 대학축구연맹전 죽죽장군기 조별리그 1차전 전적(13일)

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순복음총회신학교 1-1 배재대

김천대 1-0 가톨릭관동대

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신성대 0-0 동아대

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한라대 2-2 영남대

전주대 4-0 제주관광대

중앙대 3-0 경일대

칼빈대 1-0 남부대

우석대 3-1 목포과학대

강서대 1-0 제주한라대

인제대 2-1 호남대

홍익대 3-0 김해대

대구대 2-2 조선대

초당대 3-3 전주기전대학

대구과학대 1-0 여주대

용인대 1-0 명지대