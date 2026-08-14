이거 완전 "에미넴 2.0" 유부남 호날두의 '파격 변신'…금발 염색+짧은 머리 "우리 GOAT 아주 멋져"

크리스티아누 호날두. 사진=호날두 SNS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]세계적인 축구 선수 크리스티아누 호날두가 결혼식을 올린 뒤 파격적인 스타일링 변화로 눈길을 끌고 있다.

Advertisement

영국 매체 '더선'은 14일(한국시각) '호날두가 조지나 로드리게스와 결혼한 지 며칠 만에 파격적인 새 모습을 공개했다'고 보도했다.

호날두는 결혼 후 알나스르에 복귀했다. 호날두는 지난 2026 북중미 월드컵에서 포르투갈 대표팀으로 출전해 16강전에서 스페인에게 패배했다. 월드컵이 끝난 후 휴식기를 가진 호날두는 오랜 연인 로드리게스와 결혼식도 올렸다. 두 사람은 사회관계망서비스(SNS)에 게시물을 올리며 결혼 소식을 직접 밝혔다.

사진=호날두 SNS

유부남이 된 호날두는 결혼을 기념하듯 헤어 스타일에도 변화를 줬다. 호날두는 금발로 염색하고, 머리를 단정하게 자른 채 알나스르로 돌아왔다.

Advertisement

매체는 '호날두는 평소의 짙은 갈색 머리에서 눈에 확 띄는 금발로 변신했다'며 '짙은 색 눈썹과는 완벽하게 어울리지 않지만, 확실히 눈에 띄는 모습을 보여줄 것으로 보인다'고 평가했다.

Advertisement

팬들은 호날두의 확 달라진 모습에 뜨거운 반응을 보냈다.

SNS 상에서 팬들은 "결혼한 호날두가 벌써부터 달라 보인다", "우리 GOAT(역대 최고의 선수) 아주 멋지다", "자신의 우상 가르나초에게 영감을 받은 건가", "에미넴 2.0" 등 다양한 평가를 보냈다.

Advertisement

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com