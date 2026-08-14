초대형 공격수 오시멘 in 아스널 '파격 영입 도전'→'빅네임 공격수' 얻을 마지막 기회…갈라타사라이와 매각 협상

빅터 오시멘. 사진=데이비드 온스타인 SNS

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[스포츠조선 강우진 기자]아스널이 빅터 오시멘 영입을 노린다. 오시멘은 골 결정력과 제공권, 속도 등을 모두 갖춘 육각형 스트라이커로 평가된다. 아스널이 이번 시즌 꼭 영입하길 원하는 '빅네임' 공격수에 어울리는 선수다.

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영국 더선은 14일(한국시각) '아스널은 갈라타사라이(튀르키예)의 공격수 오시멘 영입을 위해 경쟁에 직면하게 될 전망이다'며 '다만 아스널이 실제로 오시멘 영입을 추진하기로 할 경우에 해당한다'고 보도했다.

아스널은 에단 은와네리와 가브리엘 마르티넬리의 매각을 두고 갈라타사라이와 협상 중이다. 이 과정에서 오시멘의 이름이 거론된 것으로 알려졌다. 하지만 갈라타사라이는 자신들의 간판 공격수를 지키겠다는 의지가 확고하며, 그를 매각할 생각이 없는 것으로 파악됐다. 갈라타사라이는 올여름 이미 알힐랄(사우디아라비아)로부터 오시멘에 대한 1억1100만파운드(약 2000억원)의 제안을 받았지만 거절했다. 아스널이 갈라타사라이의 입장을 돌려놓기는 쉽지 않아 보인다.

사진=나우 아스날

오시멘은 아스널이 과거부터 관심을 보여온 선수다. 오시멘은 지난 시즌 모든 대회를 통틀어 22골을 기록했으며, 갈라타사라이의 쉬페르리그 우승에 기여했다. 아스널은 올여름 간판급 공격수 영입을 추진하고 있지만, 모건 로저스와 비니시우스 주니오르 영입에는 실패했다.

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동시에 구단은 선수단 정리도 진행하고 있다. 마르티넬리와 은와네리를 갈라타사라이에 제안한 상태다. 은와네리는 튀르키예보다 독일 이적을 선호하는 것으로 알려졌다. 현재 보루시아 도르트문트와 RB 라이프치히의 관심을 받고 있다. 갈라타사라이는 마르티넬리 영입 의사를 드러내기는 했다. 다만 마르티넬리가 튀르키예 리그로 향하는 것을 원할지는 아직 불분명하다.

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아스널은 공격수 가브리엘 제주스도 매각하기를 희망하고 있다고 한다. 현재 나폴리가 제주스 영입에 가장 유력한 구단으로 꼽히고 있다. 파비오 비에이라는 지난 시즌 임대로 뛰었던 함부르크로 복귀하기를 희망하고 있지만, 이적료를 두고 합의점을 찾는 데 어려움을 겪고 있다. 리스 넬슨은 웨스트햄의 영입 대상이며, 웨스트햄은 현재 잉글랜드 풋볼리그(EFL) 챔피언십(2부리그)에 속해 있음에도 불구하고 계약 성사에 자신감을 보이고 있다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com