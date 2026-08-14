'일본이라도 보고 배워야 한다' 韓과 차원 다른 마인드...모리야스 감독 "亞 정상만 생각하면 세계를 이길 수 없다"

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[스포츠조선 김대식 기자]모리야스 하지메 일본 감독의 마인드는 한국 축구도 분명 배워야 할 점이 있다.

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하지메 감독은 14일(한국시각) 일본 매체 스포니치와의 인터뷰에서 2026년 북중미월드컵과 자신의 국가대표 감독 8년 생활을 돌아봤다.

하지메 감독은 월드컵 32강에서 브라질전 패배를 떠올리며 "털고 일어났다기보다는, 현실을 받아들이는 것뿐이니까요. 경기가 끝난 직후에는 결과를 받아들인다고 해야 할지, 자연스러운 느낌이었다. 하지만 시간이 지나면 지날수록 '아, 이렇게 할걸', '저렇게 할걸', '이런 방법도 있었을까', '저런 방법도 있었을까' 하면서 다른 아이디어들이 떠올랐다. 브라질전에 패한 것은 제가 무언가 '수단을 강구했더라면 이길 수 있지 않았을까'라는 생각이 든다. 실제로는 이길 수 있었던 상대였다. 일본에 아직 더 해야 할 일, 끌어올려야 할 부분이 있다는 점을 인정하면서도, '아니, 이건 내가 좀 더 수완을 발휘했더라면 이길 수 있지 않았을까' 하는 상대이기도 했다"고 했다.

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모리야스 감독의 지난 8년, 일본은 분명히 성장했다. 아시아 최강으로서의 입지를 분명히 다졌으며 월드컵에서 2번 연속 토너먼트에 올랐다. 2022년 카타르 대회에서도 이번 월드컵에서도 일본은 죽음의 조에 포함됐지만 실력으로 토너먼트에 진출했다. 하지만 토너먼트에서 단 1승도 거두지 못하면서 매번 아쉬운 결과를 마주하고 있다.

그래서 일본은 변화를 시도하려고 했다. 일본축구협회는 이번 대회가 시작하기 전부터 모리야스 감독에게 더 이상의 재계약은 없을 것이라고 통보했다. 일본축구협회는 외국인 감독 선임까지도 고려해봤지만 재정 적자 속에 마땅한 후보를 데려올 수 없었다. 결국 모리야스 감독과 2027년 아시안컵까지 단기 계약을 맺는 이례적인 결정을 내렸다.

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모리야스 감독은 월드컵에서는 나쁘지 않은 성적을 냈지만 아시안컵에서는 그렇지 못했다. 2019년 대회에서는 준우승, 지난 2023년 대회에서는 충격의 8강 탈락으로 한때 위기를 맡기도 했다. 이번 대회에서는 당연히 우승을 원할 것이다.

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모리야스 감독의 생각은 달랐다. 그는 "지금보다 조금이라도 더 성장하는 것이며, 이는 공격과 수비 모든 면에서 마찬가지다. 선수들에게 더 높은 곳을 바라보도록 계속 제시하는 것이라 생각한다. 아시안컵 우승을 노리는 것은 당연하지만, 아시아의 정상만 생각해서는 세계를 이길 수 없다"며 일본은 아시아 1위만 바라봐서는 안된다고 주장했다.

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한국 축구계에 뼈를 때리는 말이다. 한국은 축구적으로 앞서가고 있는 일본을 따라가려고 시도 중이다. 하지만 일본은 세계를 바라보고 있는 중이다. 목표 자체가 다르다. 바라보는 목표가 다르니 출발점이 다르고, 밑그림부터가 차이가 날 수밖에 없다. 일본이 한국보다 빠르게 앞서가는 이유가 아닐까.

모리야스 감독은 "(아시아와 세계의) 싸움 방식이 다르다는 말을 그리 하고 싶지는 않다. 그러나 더 먼 미래를 내다보고 세계에서 이겨나가기 위해 아시아에서의 싸움, 이런 유형의 상대로부터도 이길 수 있다는 것을 보여주어 실력과 자신감을 키워나갈 수 있도록 해야 한다"고 마무리했다. 김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com