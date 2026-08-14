'성남 레전드' 차상광 골키퍼 코치,14년 만에 친정 성남 GK코치로 돌아왔다[오피셜]

2012년 신태용 감독이 이끌던 성남 일화 시절 차상광 GK코치.왼쪽부터 차상광 GK 코치, 김도훈 코치, 한상운, 홍철, 신태용 감독, 골키퍼 정산. 스포츠조선 DB

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[스포츠조선 전영지 기자]'성남 레전드' 차상광 골키퍼 코치(63)가 다시 친정 성남으로 돌아왔다.

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성남 FC는 14일 보도자료를 통해 '김해운 신임 감독 부임과 함께 새로운 코치진을 구성했다'면서 '이번 코치진 개편의 중심은 풍부한 현장 지도 경험과 구단에 대한 깊은 애정을 갖춘 차상광 골키퍼 코치의 합류'라고 밝혔다.

차상광 코치는 김해운 감독의 스승이다. 1986년 럭키금성 황소에서 프로 무대에 데뷔한 뒤 포항제철, 유공, 천안 일화 등에서 통산 226경기에 출전한 베테랑 GK 출신이다. 1997년 성남서 선수 생활을 한 후 1998년 은퇴 이후 2012년까지 성남 일화 천마의 차경복, 김학범, 신태용 감독과 함께 GK 코치로 재직하며 김해운, 김용대, 정성룡 등 리그 정상급 골키퍼들을 육성했다. 2013년 스카우트를 역임하기까지 무려 17년간 성남에 몸담으며 K리그 4회 우승(2001, 2002, 2003, 2006년)과 아시아챔피언스리그, FA컵 우승 등 총 6개의 트로피를 들어 올렸다.

특히 차 코치는 성남 코치 시절 제자였던 김해운 감독을 리그 최고 수준의 골키퍼로 성장시킨 은사로, 김 감독이 스승이자 구단 전성기를 함께 이끈 차 코치를 조력자로 모시는 보기 드문 그림이 완성됐다. 2014년 대한축구협회 전임지도자로 부임한 차 코치는 연령별 국가대표팀과 A대표팀을 두루 거치며 엘리트 지도자로서의 입지를 다졌다. 최진철 감독이 이끄는 U-17 대표팀에서 2015년 FIFA U-17 월드컵 16강 진출을 이끌었고, 김학범호에 합류해 2018 자카르타-팔렘방 아시안 게임 금메달, 2020년 AFC U-23 챔피언십 우승을 일궈낸 뒤 2021년 도쿄올림픽을 함께했다.2023년에는 김은중 감독과 함께 U-20 월드컵 4강 신화에도 공헌했다. 1980년대부터 2020년대까지 현장을 한번도 떠난 적 없는 경륜과 안목, 선후배, 제자들과 스스럼 없이 어우러지는 세대불문 소통 능력과 인화의 리더십이 최대 강점으로 꼽힌다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com