[오피셜] '월드컵급 대참사' 손흥민 무득점 부진 결정타, 리그스컵 우승 도전 실패...LAFC 충격 탈락

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[스포츠조선 김대식 기자]2026년 북중미월드컵 때처럼 LAFC도 탈락했다.

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LAFC는 14일(이하 한국시간) 열린 2026년 리그스컵 조별리그 마지막 3차전에서 시카고 파이어와 오스틴FC가 나란히 승리하는 바람에 미국 메이저리그사커(MLS) 18개 팀 가운데 5위로 밀려 결국 8강 진출이 무산됐다.

리그스컵은 MLS 30개 팀 중 18개 팀과 멕시코 리가 MX 18개 팀이 참가하는 클럽 대항전이다. 조별리그에서 상대 리그 세 팀과 대결해 각 리그 상위 네 팀만이 8강 토너먼트에 진출해 우승 경쟁할 수 있는 자격이 구해진다.

LAFC는 리그스컵에서 상당히 고전했다. 과달라하라(멕시코)와의 1차전에서 1대1로 비긴 후에 승부차기에서 5-4로 겨우 승리했다. 2차전 톨루카(멕시코)를 상대로는 후반 추가시간 극장골로 1대0 신승을 거뒀다. 13일 진행된 케레타로(멕시코)와의 조별리그 마지막 경기에서도 1대1로 무승부를 거둔 후 승부차기에서 웃었다.

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리그스컵의 승점 책정 방식은 다소 독특하다. 정규시간 90분 안에 승리하면 승점 3점, 승부차기로 이기면 승점 2점, 승부차기로 패하면 승점 1점을 가져간다. 패배하면 승점은 없다. 3경기 동안 1승과 승부차기 2승을 거둔 LAFC는 승점 7점이 됐다.

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13일 결과까지만 해도 LAFC는 MLS 팀 중 3위에 올라 8강 진출 가능성을 열어뒀다. 하지만 2승씩을 거뒀던 시카고와 오스틴이 이날 3차전에서 모두 승리하면서 LAFC는 5위로 처졌다. 4위 레알 솔트레이크와 승점은 같지만 골득실에서 크게 밀려 5위로 하락했다. MLS 사무국에서 리그스컵 우승 후보로 지목했던 LAFC는 충격적인 8강 탈락이 확정됐다.

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손흥민의 경기력이 조별리그에서 기대에 미치지 못했던 것도 부정할 수 없는 사실이다. 월드컵 이후 리그에서 4경기 연속골을 터트리면서 상승세였던 손흥민은 리그스컵 3경기에서 1골도 넣지 못했다.

에이스의 침묵 속에 LAFC는 승점 3점을 챙기기 어려웠다.

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마치 월드컵의 데자뷰 같다. 남아공과의 조별리그 마지막 경기에서 충격적인 패배를 거둔 후 대한민국은 경우의 수를 수없이 돌렸다. 하지만 '월드컵 난민'이 된 대한민국을 도와주는 나라는 거의 없었고, 32강 진출 희망은 사라졌다. 이번에도 마찬가지였다. LAFC는 마지막 경기에서 승리하지 못하면서 상황을 어렵게 끌고 같고, 경우의 수는 LAFC를 돕지 않았다. 이제 손흥민은 리그에만 집중해야 하는 상황이다. 김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com