"서울팬 95%의 압도적 지지" 꽃미남MF 정승원,7월 최고의 선수![공식발표]

사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 전영지 기자]FC서울 미드필더 정승원이 팬들이 선정한 7월 최고의 선수로 선정되며 'HS효성더클래스 이달의 선수상'을 수상했다.

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'HS효성더클래스 이달의 선수상'은 FC서울 팬들이 직접 투표를 통해 기간 내 가장 뛰어난 활약을 펼친 선수를 선정하는 FC서울 공식 월간 MVP다. 문선민, 안데르손, 정승원, 클리말라가 후보로 나선 가운데, 정승원이 95%의 압도적인 득표율로 7월 MVP에 선정됐다.

FC서울 정승원은 7월 K리그1 5경기에 모두 선발 출전해 전 경기 풀타임을 소화하며 무더운 날씨 속에서도 5경기 5골을 터뜨리는 절정의 득점력을 과시했다. FC서울이 리그 선두 자리를 지키는 데 결정적 기여를 했다. 포항전 멀티골로 승리를 이끌었고, 공격 지역 패스 성공률 100%의 경이로운 기록으로 공격 전반에서 영향력을 발휘했다.

정승원은 하나은행 K리그1 2026 19라운드 MVP에 이어 '2026시즌 7월 EA SPORTS K리그 이달의 선수상'까지 거머쥐었고, 서울 팬들이 직접 뽑은 7월 최고의 선수에 당당히 이름을 올렸다.

'7월의 선수' 정승원에게는 FC서울 공식 스폰서인 메르세데스-벤츠 공식 파트너 HS효성더클래스 구리 전시장에서 트로피와 Mercedes-AMG GLE 53 차량 이용권이 제공됐다.

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정승원은 "HS효성더클래스와 함께 이달의 선수상을 수상하게 돼 정말 기쁘고, 좋은 상과 차량 이용 기회까지 제공해주셔서 감사드린다"면서 "팀에 더욱 기여하고, FC서울이 앞으로 더 좋은 성적을 거둘 수 있도록 최선을 다하겠다"는 각오를 전했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com