"재산은 각자 관리" '마침내 공개된' 호날두 부부 스몰웨딩 현장, 혼전 계약서도 썼다[속보]

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[스포츠조선 전영지 기자]'슈퍼스타' 크리스티아누 호날두와 조지나 로드리게스의 스몰 웨딩 현장이 공개됐다.

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14일(한국시각) 영국 데일리메일은 '호날두 커플이 11일 오후 1시 30분 포르투갈 리스본 인근에 위치한 3000만 파운드(약 574억원) 상당의 신축 저택에서 단 4명의 증인과 자녀들만 참석한 가운데 결혼식을 올린 사실이 오늘 밝혀졌다'며 속보를 전했다.

자식 사랑으로 유명한 호날두의 어머니 돌로레스 아베이로와 세 남매(우구, 엘마, 카티아)는 이 소박한 스몰 웨딩에 참석하지 않은 것으로 알려졌다. 증인으로는 조지나의 언니 이바나, 호날두의 오랜 친구 미겔 파이샹, 호세 로드리게스 상길과 모니카 공살레스 마르티네스로 알려진 스페인인 부부 단 4명만이 참석했다. 포르투갈 언론에 따르면 증인으로 참석한 호세 로드리게스 상길은 스페인 출신 보석상으로 확인됐다. 또 포르투갈 포르투에서 온 등록관 마리아 마누엘 페레이라 데 감포스 폴하델라 데 올리베이라가 카스카이스까지 이동해 주례를 맡았다.

출처=SNS

소셜 미디어를 통해 약혼을 발표한 지 정확히 1년 만에 결혼식을 올린 이 스타 커플은 10년간의 열애 끝에 백년가약을 맺었음에도 불구하고 혼인 전 자산을 각자 분리해 관리하기로 결정했다.

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이들은 결혼식 전날인 8월 10일 리스본의 한 공증 사무실에서 재산 관할 방식을 정의하는 혼전계약서에 서명했다. 이번 주 초, 호날두 커플이 SNS에 결혼반지를 낀 사진을 올리자 대리인은 두 사람이 8월 11일 카스카이스에서 '친밀한 분위기' 속에 결혼했음을 확인해 준 바 있다.

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이는 호날두의 고향인 마데이라섬의 풍샬 대성당에서 토요일 결혼할 것이라는 루머를 완전히 뒤집은 결과로 당시엔 아이들을 제외하고 카스카이스 어느 장소에서 하객으로 누가 참석했는지 등 상세 정보는 공개되지 않았었다. 14일 포르투갈의 유력 일간지 조르날 데 노티시아스가 고급 주거 지역인 킨타 다 마리나에 위치한 호날두의 거대한 저택에서 예식이 진행됐음을 보여주는 혼인신고서 복사본을 공개하면서 상세한 팩트가 드러났다. 해당 문서에는 하객이 극소수에 불과해 호날두의 어머니나 다른 가족들의 불참했음이 드러났다. 호날두의 어머니는 결혼 발표 SNS 게시물에 하트 이모티콘을 남기며 두 사람의 결혼을 축복했다.

출처=SNS

혼인신고서에는 호날두의 본명과 나이(41세), 출생지, 작고한 부친 호세 디니스를 포함한 부모의 이름이 명시됐다. 아르헨티나 부에노스아이레스 출신인 32세 조지나 역시 본명인 '조지나 루이사 로드리게스 에르난데스'로 기록됐다. 결혼 후 남편의 성을 따르는 영국 등과 달리, 두 사람은 모두 결혼 전 성을 그대로 유지하기로 했다.

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이 혼인신고서는 올해 1493번째로 등록됐으나, 예식이 올려진 카스카이스 관할이 아닌 포르투에 등록된 것으로 확인됐다. 호날두는 결혼식 후 소속팀 알나스르에 복귀 15일 시작될 사우디아라비아 슈퍼리그 새 시즌을 준비중이다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com