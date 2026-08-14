"'뭉찬' 팬 눈도장→바이에른 월드스쿼드+신평고 우승주역" 18세 영건 구본서, 제주SK 입단..."즐거움X믿음 드리는 선수될 것"[공식발표]

사진제공=제주 SK

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[스포츠조선 전영지 기자]제주SK가 신평고 출신 '18세 영건' 구본서를 영입했다.

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구본서는 2020년 3월 JTBC 축구 예능 프로그램 '뭉쳐야 찬다'에 청주 FCK 소속으로 김예건(전북 현대)와 함께 '축구 신동'으로 등장해 스타덤에 올랐던 재능이다.

이후 구본서는 수원삼성 U-15(2021년), 염기훈 축구센터 U-15(2022년), 울산 현대 U-18(2024년)를 거쳐 지난해부터 신평고에서 맹활약중이다. 제58회 대통령금배 전국고교축구대회 우승을 이끈 주역인 구본서는 해외에서도 주목하는 될 성 부른 재목으로, 독일 명문 클럽 바이에른 뮌헨이 운영하는 국제 유소년 프로젝트 'FC 바이에른 월드 스쿼드'에 지난해부터 올해까지 2년 연속 참가 선수로 발탁된 바 있다.

사진제공=제주 SK

제주SK는 "구본서는 공격형 미드필더와 윙포워드를 두루 소화하는 전천후 공격자원으로 안정적인 볼 소유, 탈압박 능력을 바탕으로 상대 압박 상황에서도 자신의 플레이를 이어가면서, 전진 드리블로 수비라인을 무너뜨리는 기술력을 갖췄다"면서 "좁은 공간에서의 뛰어난 볼 컨트롤과 기술을 바탕으로 공격 전개 과정에서 높은 영향력을 발휘하고, 뛰어난 킥력을 활용한 중·장거리 패스, 크로스, 슈팅 능력을 갖춰 다양한 공격 상황에서 위협적인 장면을 만들어낼 것"으로 기대했다.

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구본서는 "제주SK에 입단하게 돼 정말 기쁘고 영광스럽다"면서 "아직 배워야 할 점이 많지만 매 순간 최선을 다해 성장하고, 제주SK FC 팬 여러분께 즐거움과 믿음을 드리는 선수가 되겠다"며 당찬 입단 각오를 전했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com