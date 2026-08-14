韓 초대형 호재→초비상 사태...'차세대 스타' 배준호, 1조 7000억' 한국계 女 만수르 구단주 프랑스 명문 이적 빨간불

사진=아우나 SNS

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[스포츠조선 김대식 기자]배준호의 유럽 빅리그 진출이 생각보다 어렵게 전개되고 있다.

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프랑스 이적시장 전문가인 산티 아우나는 14일(이하 한국시각) 개인 SNS를 통해 "스토크 시티와 올랭피크 리옹 간의 배준호 이적에 관한 새로운 소식은 없다. 선수는 오늘 아침 훈련에 정상 참석했다"고 보도했다.

아우나는 리옹이 배준호에게 관심이 있다는 걸 독점 보도한 전문가다. 지난 7월 그는 "리옹이 스토크의 미드필더 배준호를 노리고 있다. 모든 당사자 간의 협상이 진행 중인 가운데, 이 대한민국 국가대표 선수는 리옹 합류에 이미 청신호를 켰다"고 전했다.

하지만 거의 1달 동안 협상이 타결되지 않고 있다. 영국 현지에서는 리옹이 배준호에게 공식 제안조차 하지 않았다는 보도가 나오기도 했다. 스토크 지역 전문지인 영국 매체 스토크센티넬은 지난 11일 '배준호는 10번 포지션에서 보여줄 수 있는 신선한 바람을 살짝 엿볼 수 있게 해 주었고, 스토크에서 여전히 그의 미래가 열려 있음을 시사했다'고 보도하며 '배준호의 거취는 이번 여름 이적 시장의 주요 화두 중 하나였으며, 한국인 구단주가 있는 리옹의 관심도 거론되고 있다. 하지만 잉글랜드 챔피언십(2부 리그) 시즌이 이번 주말에 시작되는 상황에서 본격적인 영입 시도는 없었던 것으로 알려졌다'고 전했다.

7일(한국시각) 멕시코 과달라하라의 대표팀 베이스캠프 훈련장인 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련, 배준호가 러닝을 하고 있다. 과달라하라(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.07/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 팬들에게 인사를 하는 배준호의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

이렇게 협상이 진척되지 않는 이유는 이적료를 두고 양 구단의 입장 차이가 크기 때문으로 보인다. 아우나는 "스토크는 보너스를 포함해 600만유로(약 100억원)를 요구하고 있다. 리옹의 마지막 제안은 350만유로(약 57억원)였다. 다른 클럽들도 관심을 보이고 있다. 선수 본인은 스토크를 떠나길 원하고 있다"고 전했다. 리옹이 현재 재정적으로 여유로운 상황이 아니기 때문에 단순한 차이가 아니다. 배준호의 이적시장 가치가 400만유로(약 65억원)로 평가받는 가운데, 스토크는 1.5배를 요구하고 있는 셈이다.

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이렇게 협상이 난항을 겪는다면 리옹은 배준호를 포기할 수밖에 없을 것이다. 그렇다면 배준호는 스토크에서 1년을 더 보낼 수밖에 없다. 리옹이 다가오는 시즌에 유럽대항전에 나갈 수 있는 상황이기 때문에 배준호는 당연히 이적을 원할 것이다. 유럽 빅리그에서 뛸 수 있는 기회이기도 하다.

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한편 리옹은 최근 한국계 미국인에게 인수됐다. 리옹을 인수한 인물은 여자 만수르로 유명한 한국계 미국인 미셸 강(한국명 강용미) 회장이다. 이미 여자 축구계에서 독보적인 영향력을 행사해 온 미셸 강은 지난 시즌 재정 파탄으로 인해 2부 리그 강등 위기에 내몰렸던 리옹을 구해낸 인물이다. 당시부터 구단 회장직을 맡아온 그는 지난달 최종적으로 리옹 인수에 성공하며 공식 구단주로 등극했다. 추정 재산이 무려 12억달러(약 1조7000억원)에 달한다.