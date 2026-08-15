"환성적이었다!" '그리즈만 롤' 이강인, 첫 선발+미친 침투 패스→35분 만에 교체...AT 마드리드, 마르세유전 2-1 승리[프리시즌 리뷰]

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 경기를 펼치고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인이 호평을 받은 가운데, 아틀레티코 마드리드는 프리시즌 마지막 일정에서 승리의 미소를 지었다.

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아틀레티코 마드리드는 15일(한국시각) 프랑스 마르세유의 오렌지 벨로드롬에서 열린 마르세유와 프리시즌 친선경기에서 2대1로 승리했다.

이강인은 아틀레티코 마드리드 이적 이후 처음으로 선발 출전했다. 아틀레티코 마드리드는 이강인과 아데몰라 루크먼이 공격을 구성하고, 중원은 조니 카르도소, 코케, 파블로 바리오스, 줄리아노 시메오네가 자리했다. 수비는 다비드 한츠코, 알레한드로 그리말도, 로뱅 르노르망, 호르헤 도밍게스가 구성했다. 골문은 얀 오블락이 지켰다.

앞서 이강인은 9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와의 2026년 쿠팡플레이 시리즈 2경기에 교체 출전해 아틀레티코 마드리드 입단 후 첫 경기를 소화했다. 세컨드 스트라이커 자리에 배치되어 종료 휘슬이 울릴 때까지 경기를 소화했다. 번뜩이는 장면은 부족했으나, '7번' 이강인의 등장만으로도 경기장 분위기는 뜨거워졌다. 이강인은 아틀레티코 소속 첫 선발 경기이자, 두 번째 출전에서 다시 최전방에 자리했다.

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이강인이 전반 초반부터 위협적인 모습을 보였다. 전반 9분 하프라인 부근에서 공을 잡은 이강인은 가벼운 탈압박 이후 측면에서 빠져드는 루크먼을 확인했다. 루크먼에게 정확한 침투 패스로 수비를 한 순간에 허물었다. 루크먼은 박스 안으로 침투해 슈팅까지 시도했으나, 공은 골대를 강타했다. 전반 16분에는 역습 상황에서 직접 고을 몰고 박스 정면까지 전진해 공격 흐름을 이어가는 등 상대 박스 근처로 이어지는 위협적인 공격을 이어갔다.

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선제골은 마르세유의 몫이었다. 전반 22분 수비 진영에서 끊긴 공, 크로스가 문전으로 올라왔다. 공을 아틀레티코 수비수들이 끊지 못했고, 이를 잡아낸 이고르 파이샹의 슈팅이 오블락을 뚫어내며 골망을 흔들었다.

이강인은 상대 수비 뒷공간을 노리는 패스가 돋보였다. 전반 33분 이강인은 수비 뒤로 들어가는 루크먼에게 다시 공을 전달했다. 이강인의 패스를 받은 루크먼은 슈팅까지 시도하지는 못했다. 이강인은 긴 시간을 소화하지는 못했다. 전반 36분 카를로스 마르틴과 교체되어 35분 만에 선발 출전 경기를 마감했다.

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아틀레티코 마드리드는 이강인이 빠진 후 동점골에 성공했다. 전반 39분 루크먼의 압박 이후 뺏어낸 공을 로드리고 멘도사가 전달받아 박스 안에서 골문 구석을 노린 슈팅으로 경기를 원점으로 돌렸다.

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전반은 1-1로 마무리됐다.

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후반에도 팽팽하게 유지되던 흐름은 중반이 지나고서야 무너졌다. 후반 33분 우측을 뚫어낸 아르나오 오르티스는 박스에 진입해 낮고 빠른 패스를 시도했다. 반대편에서 침투한 카를로스 마르틴이 마무리하며 경기를 뒤집었다.

리드를 잡은 아틀레티코 마드리드는 경기 막판까지 마르세유의 공세를 끈질기게 막아내며 단단한 수비를 선보였다. 실점을 추가하지 않으며 경기는 아틀레티코 마드리드의 2대1 승리로 마무리됐다.

경기 후 이강인에 대한 호평이 등장했다. 스페인의 문도 데포르티보는 '이강인은 몇 차례 훌륭한 스루패스를 선보였다. 특히 루크먼에게 연결된 패스는 골키퍼와 1대1 찬스를 만들었다. 루크먼의 슈팅은 골대를 맞고 튕겨 나왔다. 단 몇 cm 차이로 오프사이드 판정이 내려진 것은 정말 아쉬운 일이었다. 패스가 정말 환상적이었다'고 평가했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com