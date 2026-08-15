깜짝 폭로! '韓 철벽' 김민재, 박지성 후계자→역대 21호 프리미어리거 불발...'빅클럽' 맨유 영입 관심 "리스트에 있었다, 선수가 잔류 원해"

24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 대한민국 월드컵대표팀의 공식 기자회견. 김민재가 질문을 듣고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

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[스포츠조선 이현석 기자]김민재의 맨체스터 유나이티드 이적 가능성도 있었으나, 불발된 것으로 보인다.

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독일 스포르트 빌트 소속 기자인 크리스티안 폴크는 14일(한국시각) '맨체스터 유나이티드가 김민재에게 관심을 보인다는 소식은 어느 정도 진실이다'고 보도했다.

폴크는 '김민재는 맨유의 영입 명단에 올라가 있다. 맨유는 항상 그의 상황을 주시하고 있다. 다만 김민재는 바이에른 뮌헨에 남고 싶어하며 현재 자신의 역할에 만족하고 있다는 입장이 분명하다. 김민재는 현재 주전으로 뛰고 있지는 않지만, 좋은 활약을 보여주거나 부상자가 발생할 경우 주전 자리를 확보할 기회가 있다'고 전했다.

로이터연합뉴스

바이에른 뮌헨 이적 이후 김민재에게 독일 무대는 쉽지 않은 곳이었다. 리그와 더불어 유럽챔피언스리그도 마찬가지였다. 나폴리 시절과 달리 꾸준히 최고의 경기력을 보여주지는 못했다. 2025~2026시즌을 앞두고 바이에른이 요나단 타를 영입하며, 팀 내 주전 경쟁도 급격하게 달라지며, 3옵션 센터백 취급을 받았다.

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맨유는 이런 상황에 주목해 이번 여름 이적시장 영입 후보 중 한 명으로 김민재를 고려했던 것으로 보인다. 맨유는 올여름 센터백 보강도 필요한 요소 중 하나다. 레니 요로, 에이든 헤븐 등 어리고 유망한 자원은 있으나, 베테랑 중 꾸준히 실력을 발휘할 선수가 부족하다. 바이에른에서 경험을 쌓은 김민재가 그 자리를 채워줄 적임자가 될 수 있다고 판단한 것으로 보인다. 김민재가 합류한다면 해리 매과이어, 마티아스 더리흐트를 대신해 팀 수비를 이끌 중심이 될 수 있다. 김민재가 맨유에 합류한다면 박지성에 이어 두 번째로 맨유에서 활약하는 한국 선수가 될 수 있다.

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맨유만이 아니다. 노팅엄 포레스트, 애스턴 빌라 등도 최근 김민재에게 관심을 보인 것으로 알려졌다. 손흥민의 이탈, 황희찬의 소속팀 강등 이후 끊어질 위기인 한국인 프리미어리거의 명맥도 이어갈 수 있는 기회가 이번 여름 주어졌다.

로이터연합뉴스

다만 김민재는 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 이적에 무게를 두지 않은 것으로 보인다. 김민재는 그간 꾸준히 이적설에 바이에른 잔류 의지로 답했다. 앞서 진행된 바이에른의 제주 투어에서도 김민재는 "선수로서 바이에른에서 뛰는 것은 행복한 일이다. 작년에 나름 많이 뛰었다고 생각하지만 경쟁이다. 팀에 남을 것 같다"며 잔류 의지를 확고히 드러냈다.

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현재로서는 바이에른도 김민재를 보낼 수 있는 입장은 아닌 것으로 보인다. 폴크는 '바이에른 뮌헨은 한 시즌 내내 단 두 명의 베테랑 센터백에만 의존할 수 없다는 것을 잘 알고 있다. 유럽챔피언스리그에서 좋은 성적을 거두기 위해서는 김민재와 같은 선수를 확보하는 것이 매우 중요하다. 훌륭한 선수단을 구축해야 하고, 김민재 같은 수준 높은 선수들이 필요하다. 어떤 관점에서 보더라도 김민재 선수의 잔류는 좋은 일이다'고 평가했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com