1620억 초대형 제안! 토트넘 제정신인가, 韓 방문했던 '84경기 7골' 공격수 영입 시도..."이적 위해 훈련까지 불참"

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 사비뉴와 다니 마르티네스가 공을 다투고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

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[스포츠조선 이현석 기자]토트넘이 엄청난 이적료를 제안해 영입을 시도 중이다.

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브라질의 글로부는 14일(한국시각) '토트넘이 6억 헤알(약 1620억원)을 제시하자, 사비뉴가 훌련에 불참해 줄다리기를 벌이고 있다'고 보도했다.

글로부는 '토트넘은 사비뉴 영입을 위해 6억 헤아르이 공식 제안을 내놓았다. 이는 맨체스터 시티의 요구 금액 수준이다. 사비뉴는 이적을 강력히 원하고 있으며, 이 때문에 엔조 마레스카 감독이 이끄는 목요일 훈련에 불참했다. 토트넘의 사비뉴에 대한 관심은 오래전부터 이어져 왔다. 이탈리아 출신인 로베르토 데 제르비 감독이 부임하기 전부터 관심을 보여왔고, 데 제르비 감독 역시 사비뉴에 대한 관심을 재확인한 바 있다'고 전했다.

EPA연합뉴스

올여름 토트넘은 어느 때보다 빠르게 움직이며 바쁜 시간을 보내고 있다. 2025~2026시즌, 굴욕의 시간을 만회하기 위한 노력이다. 토트넘은 시즌 내내 하위권을 전전했고, 강등권에서 겨우 탈출하며, 최악의 위기를 넘겼다. 위기에서 팀을 구한 데 제르비 감독 체제로 차기 시즌은 확실한 반등을 원하고 있기에, 필요한 영입들을 빠르게 성사시키는 모습이다.

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앤디 로버트슨을 시작으로 마르코스 세네시, 얀 폴 판헤케, 산드로 토날리, 마테우스 페르난데스 등 팀을 완전히 탈바꿈할 자원들이 대거 합류했다. 2026~2027시즌에 대한 기대감을 높이는 행보였다.

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다만 공격진은 아직까지 확실한 성과가 없다. 2025~2026시즌 손흥민 이탈 후 해결사의 부재가 시즌 내내 발목을 잡았던 토트넘으로서는 유망주가 터지지 않는다면, 공격수 영입은 선택이 아닌 필수다. 여러 후보 중 사비뉴가 가장 유력한 후보로 떠올랐다. 측면에서의 파괴력이 줄어든 토트넘에 보탬이 될 수 있는 자원, 이미 지난해에도 관심을 보였다. 다만 당시에는 맨체스터 시티가 이적을 차단해 성사되지 못했다.

로이터연합뉴스

문제는 사비뉴의 최근 경기력이다. 사비뉴는 최근 두 시즌 동안 84경기에 출전해 7골에 그쳤다. 득점력이 아쉬운 것을 부정하기 어렵다. 손흥민이 떠난 빈자리를 대체할 공격수의 영입이 절실한 토트넘이 사비뉴 영입에 상상 이상의 거액을 투자하는 것이 옳은지는 미지수다.

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사비뉴는 훈련까지 불참하며 토트넘 이적을 간절히 원하는 것으로 보인다. 글로부는 '사비뉴는 새로운 도전을 모색하기로 결심했다. 새로운 시작을 앞둔 그는 EPL에서 더 많은 출전 시간을 확보하여 새로운 기회를 잡기를 희망하고 있다. 거액의 이적료와 훈련 기회도 없는 상황에서 사비뉴와 토트넘은 맨시티의 긍정적인 답변을 기다리고 있다. 이 영입은 앞으로 며칠간 진행될 것으로 예상되며, 9월 1일 이적 시장 마감일까지 이어지지는 않을 것으로 보인다'고 설명했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com