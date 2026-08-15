손흥민 우승 희망 보인다...LAFC 깜짝 영입 가능성 등장, 주인공은 '약한 남자' 포그바 "세 번째 지명 선수 등록 가능"

11일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 대한민국 월드컵대표팀의 기자회견. 손흥민이 통역기를 착용하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.11/

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[스포츠조선 이현석 기자]폴 포그바의 행선지로 LAFC가 거론됐다.

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프랑스의 레퀴프는 14일(한국시각) '포그바는 모나코를 떠나 어디로 갈까. 미국 메이저리그사커(MLS)나 사우디아라비아에서 재기에 성공할 가능성이 있다'고 보도했다.

레퀴프는 '모나코 수뇌부는 포그바의 부상 반복을 지켜보면서 포그바에 대한 신뢰를 상실했다'며 '영국 전지훈련 중 포그바가 또다시 부상을 당하면서 상황이 꼬였다. MLS 구단들은 그에게 관심을 보였었다. 미국은 포그바가 매력적으로 끌리는 행선지이기도 하다. 포그바는 평소 미국 문화와 관련된 모든 것에 상당한 관심을 갖고 있었다'고 전했다.

AP연합뉴스

포그바는 최근 모나코에서 방출 가능성이 전해지고 있다. 지난 시즌 오랜 징계 기간을 마치고 모나코 유니폼을 입은 포그바는 미미한 활약을 보였다. 지난해 11월 복귀전을 치른 포그바는 이후 짧은 출전 시간만을 소화했다. 지난 5월 메츠전 58분 출전이 가장 긴 출전 시간이었다. 이후 반등 없이 부진한 모습을 보인 포그바가 다시 부상을 당하자, 모나코는 계약 종료에 무게를 두고 있는 것으로 알려졌다.

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과거의 빛을 잃은 모습이다. 유벤투스 시절 뛰어난 기량으로 프랑스 역대급 재능 중 한 명으로 꼽현던 포그바. 세리에A에서는 최고의 미드필더였지만, 맨체스터 유나이티드 복귀 이후 그는 내리막을 걸었다. 맨유는 2022년 포그바와 계약 만료 후 재계약을 택하지 않았다. 당시 맨유의 선택은 완벽히 옳았다. 유벤투스로 돌아온 포그바는 예전의 모습은 찾을 수 없었다. 무릎 반월판 부상을 시작으로 계속된 부상이 발목을 잡으며, 좀처럼 예전의 기량을 선보이지 못했다.

로이터연합뉴스

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도핑 문제가 발목을 잡았다. 지난 2023년 9월 유벤투스가 공식적으로 도핑 징계 소식을 밝혔다. 검출된 약물은 테스토스테론이었다. 이는 세계반도핑기구에 의해 금지된 동화작용 스테로이드로 특히 프로스포츠에서는 당연히 금기시되는 금지 약물이다. 이탈리아도핑방지위원회(NADO Italia)로부터 4년 출장 정지 징계라는 철퇴를 맞게 됐다. 다행히 스포츠중재재판소(CAS)를 통해 진행된 항소에서 징계 기간을 18개월로 줄이며 선수로서 경력을 이어갈 수 있게 됐다. 하지만 새로 찾은 팀인 모나코에서도 오래 뛰지는 못할 위기다.

재능만큼은 확실했기에 MLS 무대에서 반등한다면 리그의 스타들과 경쟁을 이어갈 수 있다. 그중 유력한 후보로 LAFC가 거론됐다. 미국의 스포츠일러스트레이티드는 'LAFC가 폴 포그바를 원한다면, 충분히 영입할 수 있다. 프랑스 대표팀에서 오랜 기간 함께 뛰었던 동료이자 2018년 월드컵 우승자인 위고 요리스를 비롯해 손흥민과 데니스 부앙가 같은 공격진을 보유한 LAFC는 포그바에게 매력적인 팀이다'고 했다.

AP연합뉴스

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이어 '스테판 유스타키오의 임대 계약이 만료된 후 중앙 미드필더진에 창의성을 더할 필요가 있는 LAFC는 포그바 영입을 고려해 볼 만하다. LAFC는 지명 선수 제도를 도입하여 포그바를 세 번째 지명 선수로 등록할 수도 있다. 포그바는 다재다능한 미드필더로서의 경험을 바탕으로 전술에 잘 적응할 수 있을 것'이라고 덧붙였다.

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올 시즌 우승에 도전하는 LAFC로서는 충분히 매력적일 수 있는 영입이다. 포그바의 모나코 탈출 가능성이 커지는 가운데, 그가 시장으로 나온다면 어떤 팀이 다시 기대를 걸어볼지도 귀추가 주목된다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com