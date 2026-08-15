韓 축구 낭보! '제2의 이강인' 김민수, 빅리그행 대형 이적 터진다..."이미 접촉 완료, 잠재력 높이 평가 중"

사진=김민수 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]김민수에게 빅리그로 향할 수 있는 기회가 찾아오고 있다.

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프랑스의 풋01은 14일(한국시각) '올랭피크 리옹이 김민수에게 접촉했다'고 보도했다.

풋01은 '리옹 측에서는 말릭 포파나의 이적을 본격적으로 검토하기 시작했으며, 이미 그가 팀을 떠날 경우를 대비해 대체자를 물색하고 있다. 포파나가 떠나면 리옹은 파울루 폰세카 감독의 전술에 그만큼의 공격적 활력을 불어넣을 수 있는 선수를 찾기 위해 시간을 지체할 여유가 없을 것이다. 유력 후보는 김민수다. 그는 계약 기간은 이제 1년밖에 남지 않았으며, 여러 구단의 관심을 받고 있다. 리옹은 그의 잠재력을 높게 평가하고 있다'고 전했다.

사진=김민수 SNS 캡처

리옹은 최근 포파나가 큰 관심을 받고 있다. 측면 공격을 책임지는 포파나의 이탈이 확정된다면 리옹으로서는 2026~2027시즌 선전을 위해 윙어 보강이 필수적이다. 그 후보 중 한 명으로 주목한 선수가 바로 김민수다.

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스페인에서 어린 시절부터 성장한 재능이다. 경기도 광주 선동초, 광주초를 거쳐 어린 시절 스페인에 넘어가 해외 생활을 시작했다. 김민수는 일찍이 2022년부터 지로나 유스에 합류했다. 당시 좋은 활약을 펼친 김민수는 곧바로 콜업, 지로나 B팀에 합류했다. 지로나 B팀에서 뛰어난 유망주들과 함께 뛰면서도 재능은 돋보였다.

사진=X 캡처

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성장세는 꾸준했다. 2024~2025시즌 당시 지로나 1군에서 스페인 라리가 데뷔에 성공한 김민수는 직전 시즌은 2부리그 안도라로 임대 이적했다. 본격적인 1군 경험을 쌓기 위한 선택이었다. 김민수는 어린 나이에도 불구하고, 리그 40경기, 선발 27경기를 소화하며 6골4도움으로 활약했다. 2026~2027시즌을 앞두고는 지로나도 김민수를 1군 선수로 등록하며 주전으로 활용할 가능성을 내비치고 있다.

다만 준수한 활약과 함께 올여름 꾸준히 이적시장에서 뜨거운 매물로 거론되고 있는 상황이다. 김민수도 이적에 대한 가능성을 닫아둔 것이라고 보기는 어렵다. 그는 프리시즌 친선 경기 이후 인터뷰에서 "잔류를 고려하고 있다. 물론 더 좋은 제안이 온다면 어떤 가능성이든 받아들일 준비가 됐다"고 했다.

사진=김민수 SNS 캡처

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한편 김민수는 리옹만의 관심을 받고 있는 것은 아니다. 이적시장 초반 웨스트햄과 알메리아 등의 관심도 거론된 바 있으며, 최근도 여러 팀이 관심 리스트에 김민수를 올려둔 것으로 보인다. 풋01은 '리옹뿐만 아니라 최근 페네르바체, 아약스, 레인저스 역시 김민수에 대한 최신 정보를 문의한 것으로 알려졌다'고 했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com