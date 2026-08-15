"환상적 패스→큰 도움 될 것!" 이강인 강렬한 인상, 아틀레티코 마드리드 비공식 선발 데뷔전…마르세유 2-1 격파 '극찬 폭발'

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]'새로운 7번' 이강인이 아틀레티코 마드리드(스페인) 비공식 선발 데뷔전을 치렀다.

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아틀레티코 마드리드는 15일(이하 한국시각) 프랑스 마르세유의 스타드 벨로드롬에서 열린 마르세유(프랑스)와의 비시즌 친선경기에서 2대1로 역전승했다. 아틀레티코 마드리드는 전반 22분 이고르 파이샹에게 선제골을 내줬다. 하지만 후반 39분 로드리 멘도사의 동점골, 후반 33분 카를로스 마르틴의 역전골을 묶어 승리를 챙겼다. 비시즌 친선경기를 모두 마친 아틀레티코 마드리드는 이제 본격 레이스에 돌입한다. 20일 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 말라가와 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 개막전을 치른다.

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

이강인은 이날 비공식 선발 데뷔전을 치렀다. 그는 지난달 파리생제르맹(프랑스)을 떠나 아틀레티코 마드리드에 새 둥지를 틀었다. 서류 문제로 한동안 개인 훈련에 몰두했고, 지난 6일 아틀레티코 마드리드의 대한민국 방문 때 팀에 합류했다. 그는 9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨시티(잉글랜드)와의 비시즌 친선경기에서 비공식 데뷔전을 치렀다. 후반 교체 투입돼 팬들의 큰 관심을 받았다.

이번엔 선발이었다. 그는 5-3-2 포메이션의 스트라이커 포지션에 선발로 나섰다. 아데몰라 루크만과 호흡을 맞췄다. 이강인은 전반 9분 날카로운 스루패스를 선보였다. 중원에서 볼을 잡은 이강인은 차원이 다른 탈압박으로 공을 지켜냈고, 루크만을 향해 정확한 패스를 건넸다. 하지만 루크만의 슈팅이 상대 골포스트를 맞고 튕겨나오며 아쉬움을 삼켰다. 이강인은 팀이 0-1로 밀리던 전반 33분에도 루크만에게 좋은 패스를 전달했지만, 공격 포인트로 이어지진 않았다. 그는 전반 36분 카를로스 마르틴과 교체돼 경기를 마감했다.

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

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경기 뒤 스페인 언론 '아스'는 '아틀레티코 마드리드는 초반 고전하는 모습을 보였다. 그러나 아틀레티코 마드리드는 좋은 선수를 보유하고 있다. 뛰어난 볼 컨트롤 능력을 갖춘 선수들이 많다. 이강인의 스루패스를 받은 루크만은 상대 골키퍼와 1대1 기회를 만들었지만, 오프사이드로 판정됐다'고 보도했다.

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또 다른 언론 '마르카'는 '이강인은 확실히 경기장에서 좋은 인상을 남겼다. 그는 아틀레티코 마드리드의 공격에 활력을 불어넣었다. 환상적인 어시스트도 제공했다'며 '이강인은 앞으로 팀에 큰 도움이 될 것'이라고 극찬했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com