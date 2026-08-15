"韓 축구 충격!" 국가대표 공격수 황희찬, '사실상' 울버햄튼 방출 통보 'U-21 팀과 훈련→블랙번 경기 완전 제외'

[스포츠조선 김가을 기자]날벼락이다. 황희찬이 울버햄튼 방출 명단에 들었다.
영국 언론 '익스프레스앤스타'는 14일(이하 한국시각) '황희찬이 사샤 칼라이지치와 함께 이적 시장 마감 전에 팀을 떠날 수 있다는 통보를 받았다'고 보도했다.
울버햄튼은 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 최하위로 추락하며 챔피언십(2부)으로 강등됐다. EPL 38경기에서 3승11무24패(승점 20)를 기록하는 데 그쳤다. 구단은 새 시즌을 앞두고 세자르 페이소토 감독을 선임했다. 하지만 그의 머릿속에 황희찬은 없는 모습이다.
페이소토 감독은 "황희찬, 칼라이지치, 키-야나 회버, 엔소 곤살레스 등 일부 선수는 팀에서 제외돼 21세 이하(U-21) 팀과 함께 훈련하고 있다. 선수 수가 너무 많아서 훈련 세션을 관리해야만 한다. 일부 선수를 그저 운동장 주위나 뛰게 만드는 것도 내게는 힘든 일이다. 나는 강력한 그룹과 강력한 팀 정신, 강한 팀을 구축하기 위해 가급적 빨리 선수단 구성을 확정하고 싶다"고 말했다.
충격이다. 대한민국 국가대표 공격수 황희찬은 지난 2021~2022시즌 울버햄튼으로 임대 이적하며 팀에 합류했다. 이듬해 완전 이적해 핵심으로 활약했다. 특히 2023~2024시즌엔 31경기에서 13골을 폭발했다. 그는 한때 호셉 과르디올라 전 맨시티 감독에게 '코리안 가이'로 불리기도 했다. 하지만 그는 부상과 부진 등으로 어려움을 겪기도 했다.
황희찬은 이제 울버햄튼을 떠나 새 도전에 나서야 하는 상황이다. 그는 15일 울버햄튼과 블랙번의 경기에 완전 제외됐다. 팀은 2대2로 무승부를 기록했다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com