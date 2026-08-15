"韓 축구 충격!" 국가대표 공격수 황희찬, '사실상' 울버햄튼 방출 통보 'U-21 팀과 훈련→블랙번 경기 완전 제외'

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 대한민국 축구대표팀이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국했다. 황희찬이 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 황희찬이 슛팅을 시도하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 김가을 기자]날벼락이다. 황희찬이 울버햄튼 방출 명단에 들었다.

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영국 언론 '익스프레스앤스타'는 14일(이하 한국시각) '황희찬이 사샤 칼라이지치와 함께 이적 시장 마감 전에 팀을 떠날 수 있다는 통보를 받았다'고 보도했다.

울버햄튼은 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 최하위로 추락하며 챔피언십(2부)으로 강등됐다. EPL 38경기에서 3승11무24패(승점 20)를 기록하는 데 그쳤다. 구단은 새 시즌을 앞두고 세자르 페이소토 감독을 선임했다. 하지만 그의 머릿속에 황희찬은 없는 모습이다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 황희찬이 돌파를 시도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

페이소토 감독은 "황희찬, 칼라이지치, 키-야나 회버, 엔소 곤살레스 등 일부 선수는 팀에서 제외돼 21세 이하(U-21) 팀과 함께 훈련하고 있다. 선수 수가 너무 많아서 훈련 세션을 관리해야만 한다. 일부 선수를 그저 운동장 주위나 뛰게 만드는 것도 내게는 힘든 일이다. 나는 강력한 그룹과 강력한 팀 정신, 강한 팀을 구축하기 위해 가급적 빨리 선수단 구성을 확정하고 싶다"고 말했다.

7일(한국시각) 멕시코 과달라하라의 대표팀 베이스캠프 훈련장인 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련, 황희찬이 훈련을 하고 있다. 과달라하라(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.07/

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충격이다. 대한민국 국가대표 공격수 황희찬은 지난 2021~2022시즌 울버햄튼으로 임대 이적하며 팀에 합류했다. 이듬해 완전 이적해 핵심으로 활약했다. 특히 2023~2024시즌엔 31경기에서 13골을 폭발했다. 그는 한때 호셉 과르디올라 전 맨시티 감독에게 '코리안 가이'로 불리기도 했다. 하지만 그는 부상과 부진 등으로 어려움을 겪기도 했다.

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황희찬은 이제 울버햄튼을 떠나 새 도전에 나서야 하는 상황이다. 그는 15일 울버햄튼과 블랙번의 경기에 완전 제외됐다. 팀은 2대2로 무승부를 기록했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com