"초대박!" 리버풀 '1억 4500만 파운드 스타' 브래들리 바르콜라 영입 청신호…PSG, FC바르셀로나에서 새 공격수 영입 임박

사진=AFP 연합뉴스

사진=AFP 연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]리버풀(잉글랜드)이 브래들리 바르콜라(파리생제르맹) 영입에 '올-인'하는 모습이다.

Advertisement

영국 언론 '더스탠다드'는 15일(이하 한국시각) '파리생제르맹(PSG)이 FC바르셀로나(스페인)와 페란 토레스 영입에 합의했다. 이적료 4275만 파운드에 원칙적인 합의를 이뤘다. 바르콜라의 미래에 영향을 미칠 가능성이 높아졌다'고 보도했다.

리버풀은 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 최종 5위를 기록했다. 17승9무12패(승점 60)를 남겼다. '디펜딩 챔피언'의 추락이었다. 리버풀은 새 시즌을 앞두고 변화의 칼을 빼들었다. 아르네 슬롯 감독과 결별하고 이라올라 감독에게 지휘봉을 맡겼다. 바르콜라 뿐만 아니라 PSG의 이브라힘 음바예도 노리는 것으로 알려졌다.

사진=AP Photo/Petr David Josek-AP 연합뉴스

관건은 이적료다. '더스탠다드'는 '바르콜라는 다음 시즌 출전 시간을 늘리기 위해 PSG의 재계약 제안을 거절한 것으로 알려졌다. PSG는 바르콜라에 대한 이적 제안을 수용할 의향이 있다. 리버풀과 예비 협상을 진행한 것으로 전해졌다. 하지만 PSG가 바르콜라의 이적료로 1억 4500만 파운드를 고수하고 있다. 두 팀 사이의 이적료 차이가 크다. 이 때문에 리버풀에선 이적 협상에 난항을 겪고 있다'고 했다.

사진=AFP 연합뉴스

Advertisement

2002년생 바르콜라는 2023년 여름 이적 시장을 통해 PSG의 유니폼을 입었다. 그는 PSG 소속으로 152경기에서 39골을 넣었다. 2025~2026시즌 프랑스 리그1 29경기에서 11골을 넣으며 활약했다. 하지만 PSG와의 결별이 임박한 것으로 보인다. 그는 13일 열린 애스턴 빌라(잉글랜드)와의 유럽축구연맹(UEFA) 슈퍼컵 최종 명단에 이름을 올렸지만, 끝내 그라운드를 밟지 못했다. PSG는 2대1로 승리했다.

Advertisement

바르콜라는 현재 리버풀을 비롯해 아스널(잉글랜드)의 관심도 받는 것으로 알려졌다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com