[오피셜]'韓 축구 에이스 수집가' 로메로, '7번' 이강인 곁으로 떠난다...직접 이적 소감 발표까지, "토트넘, 내 마음에 항상 남을 것"

사진=로메로 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]크리스티안 로메로가 직접 토트넘을 떠나는 소감을 밝혔다.

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로메로는 15일(한국시각) 개인 SNS를 통해 '나는 지난 5시즌 동안 단순한 구단 그 이상의 의미를 지녔던 이곳에 작별을 고한다'고 발표했다.

로메로는 '이곳은 내 집이자 도전의 무대였으며, 나와 내 가족이 삶의 중요한 한 부분을 함께 쌓아 올린 곳이었다. 우리가 함께 겪어내고 이룬 모든 것에 대한 추억과 엄청난 자부심으로 가슴을 가득 채운 채 이곳을 떠난다. 이곳에 처음 왔을 때, 제 마음속에는 분명한 꿈이 있었다. 구단의 역사에 내 이름을 남기는 것이었다. 유일한 길은 노력과 희생, 그리고 오랫동안 너무나 어려워 보였던 일, 즉 다시 트로피를 들어 올리는 것임을 알고 있었다. 그리고 우리는 해냈다'고 했다.

사진=로메로 SNS 캡처

이어 ' 여정이 완벽하지는 않았지만, 그런 점들로 제 작별 인사를 정의하고 싶지는 않다. 행복한 순간들, 배운 교훈들, 제 곁을 지켜준 사람들, 그리고 무엇보다도 지난 5년 동안 받은 사랑을 기억하기로 했다. 함께해 주신 구단의 모든 분들께 감사드린다. 코치님들, 팀 동료들, 스태프, 그리고 뒤에서 묵묵히 일해 주신 모든 분들, 여러분 모두는 내 이야기의 일부이며 내 마음속에 특별한 자리를 차지하고 있다'고 덧붙였다.

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팬들에 대한 인사도 잊지 않았다. 그는 '사랑해 주시고, 존중해 주시며, 첫날부터 저를 여러분 중 한 명처럼 느끼게 해 주셔서 감사하다. 모든 포옹, 모든 노래, 모든 깃발, 모든 박수, 그리고 언제나 곁에 있어 주셔서 감사하다. 내가 완벽하지는 않았다는 것을 알고 있지만, 한 가지가 내게 위안을 준다. 바로 내가 모든 것을 다 바쳤다는 사실이다. 자부심과 온 마음을 다해 이 유니폼을 지켜냈다. 구단을 떠나지만, 내 마음의 한 조각은 영원히 이곳에 남을 것이다. 나는 우리 중 한 명으로서 이곳을 떠난다. 모든 것에 감사드린다'고 작별을 고했다.

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 경기를 펼치고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

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지난 2021년 토트넘으로 이적한 로메로는 합류 이후 줄곧 토트넘 주전으로 활약했다. 지난 시즌에는 손흥민을 대신해 주장 완장까지 맡았다. 하지만 마지막까지 완벽할 수는 없었다. 기량은 꾸준했으나, 리더십과 태도 면에서 팬들의 불만이 나왔다. 토트넘은 로베르토 데 제르비 감독 체제에 돌입하며 마르코스 세네시, 얀 폴 판헤케를 영입해 로메로 대체 작업을 마무리했고, 로메로도 이적을 택했다.

이별을 고한 로메로의 차기 행선지도 이미 정해졌다. 아틀레티코 마드리드다. 유럽축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노는 '로메로가 새로운 아틀레티코 마드리드 선수로 5년 계약에 서명했다. 4000만 유로 이적료이며, 셀온이 15% 포함됐다. 이적은 완료됐다'고 밝혔다.

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아틀레티코 마드리드에 합류한 로메로는 토트넘 시절 손흥민에 이어 다시 한번 한국 선수와 호흡을 맞춘다. '국대 에이스' 이강인이 올여름 파리 생제르맹(PSG)을 떠나 아틀레티코 마드리드 유니폼을 입었다. 두 선수의 호흡도 기대를 모을 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com