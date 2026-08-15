"韓 축구 초대박 호재!" '제2 이강인' 김민수 관심 폭발…지로나 1군 합류→프랑스 리옹 이적설 '잠재력 높게 평가'

사진=지로나 구단 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]'제2 이강인' 김민수(지로나)에 대한 관심이 뜨겁다.

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지로나는 14일(이하 한국시각) '김민수와 자스틴 가르시아가 2026~2027시즌 1군 선수로 등록될 예정이다. 이 두 젊은 선수는 키케 알바레스 감독이 이끄는 팀에 정식으로 합류하게 된다"고 알렸다.

2006년생 김민수는 주로 측면에서 뛰지만 스트라이커로도 활약할 수 있는 공격 자원이다. 지난 2022년 여름 지로나 유소년팀에 합류했고, 그해 10월 B팀에서 데뷔전을 치렀다. 스페인 5부리그에서 경쟁하는 지로나 B팀에서 유럽 무대 적응력을 키워가던 그는 비유럽연합 국가 선수를 최대 3명까지 1군 엔트리에 등록할 수 있는 리그 규정 때문에 1군에 좀처럼 합류하지 못했다. 김민수는 2024년 10월 1군에 부름을 받아 레알 소시에다드와의 2024~2025시즌 스페인 프리메라리가 10라운드 홈 경기에서 후반 27분 교체로 그라운드에 나서면서 마침내 1부 데뷔전을 치렀다. 한국 선수로는 역대 8번째 스페인 1부 리그 출전이었다. 그는 이후 같은 해 11월 열린 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 4차전 에인트호번(네덜란드)과 원정 경기에서 후반 33분 교체 투입돼 UCL 무대에도 첫선을 보였다. 하지만 이후에도 그에게 주어지는 기회는 제한적이었다. 결국 리그 3경기, 스페인 국왕컵(코파 델레이) 2경기, UCL 1경기 출전으로 시즌을 마쳤다.

사진=지로나 구단 공식 계정 캡처

결단을 내렸다. 김민수는 지난해 7월 더 많은 출전 기회를 찾아 안도라(2부)로 임대 이적했다. 김민수는 임대 이적 후 지난해 8월 3경기에서 1골-2도움을 올리며 이달의 선수상 후보에 오르기도 했다. 그는 지난 시즌 안도라에서 2부 리그 40경기를 뛰며 6골-4도움을 기록했다. 이제 지로나로 복귀해 정식으로 1군에 등록돼 새 시즌을 맞는다. 지로나는 지난 시즌 리그 19위에 머물러 라리가2로 강등됐다.

사진=지로나 구단 공식 계정 캡처

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김민수는 '빅 리그' 진출 가능성도 남겨놨다. 프랑스 언론 '풋01'은 14일 '리옹(프랑스)이 김민수에게 접촉했다. 리옹은 말릭 포파나의 이적을 대비해 대체자를 찾고 있다. 유력 후보는 김민수다. 그는 계약 기간은 이제 1년밖에 남지 않았다. 여러 구단의 관심을 받고 있다. 리옹은 그의 잠재력을 높게 평가하고 있다. 김민수는 리옹뿐만 아니라 최근 페네르바체(튀르키예), 아약스(네덜란드) 등의 관심을 받는 것으로 알려졌다'고 했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com