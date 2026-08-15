작심 사과! '제가 실수했습니다' 이강인-AT 마드리드 선수단 앞에서 고개 숙였다..."이적 못할 현실, 납득하기 시작"

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[스포츠조선 이현석 기자]훌리안 알바레스가 동료들에게 사과를 전했다.

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스페인의 카데나세르는 14일(한국시각) '알바레스는 자신의 행동이 실수였다는 사실을 더 이상 팀 동료들에게 숨기지 않는다'고 보도했다.

알바레스는 이번 여름 이적시장의 뜨거운 인물 중 한 명이었다. 이적 요구로 인해 스페인을 뒤흔들었다. 알바레스는 당초 아틀레티코 마드리드 잔류보다, 바르셀로나 이적을 원했다. 바르셀로나 외에도 파리 생제르맹, 아스널 등이 참전하며 이적설에 불이 붙었다. 다만 아틀레티코 마드리드의 입장은 명확했다. 최소 1억 5000만 유로의 이적료를 원했다. 아틀레티코 마드리드가 원하는 제안이 도착하지 않으며 잔류 가능성에 무게가 실리고 있다.

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알바레스는 이런 상황에서 아틀레티코 마드리드 선수단에 고개를 숙이며 이적 요구에 대해 사과의 뜻을 전한 것으로 알려졌다. 카데나세르는 ' 알바레스는 새로운 상황을 받아들이기 시작한 것으로 보인다. 알바레스는 그간 동료들에게 지금의 상황을 말하지 않았다. 바르셀로나의 관심과 관련된 모든 상황을 처리하는 방식에 대해 솔직하게 이야기했다'고 전했다.

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미겔 탈라베라 기자는 엘 치링기토를 통해 "알바레스는 최근 몇 시간 동안 동료들과 이야기를 나누며 아틀레티코 마드리드에 대한 헌신이 무엇보다 중요하다는 점을 강조했고, 특히 자신의 접근 방식과 표현 방식에 실수가 있었음을 인정했다"고 밝혔다.

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 돌파를 시도하고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

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알바레스가 남는다면 아틀레티코 마드리드로서는 차기 시즌 공격수 고민을 크게 덜 수 있다. 지난 2022~2023시즌 맨시티로 이적하며 본격적으로 유럽 무대에 자신의 이름을 알렸다. 2000년생의 어린 나이에도 탄탄한 밸런스와 뛰어난 드리블, 정확한 슈팅으로 맨시티 레전드 세르히오 아구에로를 떠오르게 하는 활약을 펼쳤다. 맨시티 합류 이후 2022년 카타르 월드컵 우승까지 차지한 알바레스의 가치는 천정부지로 뛰어올랐다.

이후 엘링 홀란과의 경쟁에서 밀린 알바레스는 아틀레티코 마드리드 이적을 택했다. 2024~2025시즌 알바레스는 54경기 29골을 넣으며 아틀레티코 마드리드의 핵심으로 떠올랐다. 2025~2026시즌도 52경기 20골-10도움, 활약은 여전했다.

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이강인에게도 긍정적이다. 이강인은 올여름 아틀레티코 마드리드로 이적하며 스페인 무대에 복귀했다. 공격진에서 앙투완 그리즈만의 존재감을 대체할 가능성이 큰 이강인은 공격 작업에서 마무리를 담당할 파트너의 존재가 중요하다. 알바레스는 그 역할을 해낼 수 있는 선수다. 이번 사과 이후 알바레스가 아틀레티코 마드리드에서 얼마나 기량을 선보일지도 시즌 내내 관심을 받을 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com