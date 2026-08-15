'불붙은 차량서 운전자 구조' 연맹, 광주 선수단 및 관계자 선행상 수여..15일 포항전에서 시상

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[스포츠조선 이현석 기자]한국프로축구연맹은 15일 오후 7시30분 광주월드컵경기장에서 열리는 '하나은행 K리그1 2026' 23라운드 광주FC와 포항스틸러스의 경기 시작에 앞서 광주 선수단 및 관계자에게 선행상을 수여한다.

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현장에서는 연맹 한웅수 부총재가 광주FC 신창무, 프리드욘슨, 이인성 트레이너, 김종문 주임에게 선행상 표창장을 각각 전달하고, 선행상패도 함께 증정할 예정이다.

네 사람은 지난 8일 K리그1 부천 원정경기를 마치고 선수단 버스로 광주로 복귀하던 중, 9일 새벽 2시 30분경 선수단 버스 앞에서 발생한 교통사고 현장에서 구조 활동을 펼쳤다. 당시 트럭이 전복되고 승용차에서 화재가 발생한 가운데, 신창무는 사고 차량 운전자의 상태를 확인했고 프리드욘슨과 이인성 트레이너는 운전자를 차량에서 구출했다. 김종문 주임은 선수단 버스에 비치된 소화기로 승용차의 화재를 1차 진압하는 등 구조 활동에 나섰다.

광주 선수단과 관계자의 선행은 이후 유튜브 영상과 언론 보도 등을 통해 알려졌다. 연맹 상벌위원회는 이들이 위험에 처한 사람을 외면하지 않고 신속하게 구조에 나서 인명 피해를 막는 데 기여했으며, 투철한 시민의식으로 타의 모범이 되어 K리그의 위상을 높였다고 평가해 선행상 수여를 결정했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com