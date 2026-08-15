이럴 수가! 이강인 결국 '독박축구' 해야하나…'심리적으로 큰 충격' 훌리안 알바레즈, 이적 허용 마지막 호소 가능성

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 경기에 투입되고 있다. 작전지시를 하는 디에고 시메오네 감독의 모습. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

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[스포츠조선 김가을 기자]훌리안 알바레즈(아틀레티코 마드리드)의 미래가 여전히 불투명하다.

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스포츠 전문 매체 '스포츠일러스트레이티드'는 15일(이하 한국시각) '알바레즈는 아틀레티코 마드리드를 떠나고 싶어한다. FC바르셀로나(스페인)의 최우선 영입 대상은 알바레즈지만, 이제는 루이스 수아레스(스포르팅) 영입을 고려하는 것으로 알려졌다'고 보도했다.

'디펜딩 챔피언' FC바르셀로나는 새 시즌을 앞두고 공격진 영입이 불가피하다. 로베르트 레반도프스키가 시카고 파이어(미국)로 이적했다. 페란 토레스는 파리생제르맹(프랑스) 이적 가능성이 농후하다. '스포츠 일러스트레이티드'는 '한지 플릭 FC바르셀로나 감독은 새 공격수 없이 새 시즌을 맞이할 수 없다. 만약 아틀레티코 마드리드의 완강한 입장을 받아들여 알바레즈 영입을 포기한다면, 수아레스 영입으로 눈을 돌릴 수 있다'고 했다. 1997년생 수아레스는 2025~2026시즌 커리어 하이를 찍었다. 포르투갈 리그 32경기에서 28골-5도움을 남겼다. 그는 콜롬비아 대표팀 유니폼을 입고 2026년 북중미월드컵에도 나섰다.

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 그라운드에 나선 디에고 시메오네 감독의 모습. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

FC바르셀로나의 최우선 영입은 알바레즈인 것으로 알려졌다. 알바레즈는 2024~2025시즌을 앞두고 맨시티(잉글랜드)를 떠나 아틀레티코 마드리드에 합류했다. 알바레즈는 아틀레티코 마드리드의 유니폼을 입고 2024~2025시즌 54경기에서 29골을 넣었다. 2025~2026시즌에도 52경기에서 20골-10도움을 기록했다.

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아틀레티코 마드리드는 알바레즈 잔류에 힘을 쏟고 있다. 앞서 디에고 시메오네 감독은 "상황은 매우 명확하다. 구단은 결정을 내렸다. 스포츠적인 관점에서 우리는 알바레즈와 같은 선수를 보유하게 돼 매우 기쁘다. 그가 계속해서 성장하고 발전하며 지난 2년간 보여준 것처럼 최고의 모습을 계속 보여줄 수 있도록 확실히 지원할 것이다. 이는 기쁜 일이다. 그는 팀을 떠났다가 다시 돌아와서 자신이 가진 기량과 위상을 경기장에서 증명해야 했다. 스포츠적인 관점에서 우리가 할 수 있는 모든 것을 다하고, 지난 몇 년 동안 그랬던 것처럼 그를 돕는 것 외에는 다른 방법이 없다고 생각한다"고 말했다.

사진=XINHUA-XinHua 연합뉴스

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알바레즈는 현재 아틀레티코 마드리드에 합류해 훈련 중이다. '스포츠일러스트레이티드'는 '알바레즈는 월드컵 기간 중 FC바르셀로나 이적을 통해 꿈을 이루고 싶다고 밝혔다. 아틀레티코 마드리드는 FC바르셀로나에 이적료 1억 1600만 달러를 주장했다. 알바레즈는 북중미월드컵 휴식기 이후 비시즌 훈련에 합류했지만, 스페인 프리메라리가 개막 전 치른 마지막 친선경기에는 포함되지 않았다. 일각에선 심리적으로 큰 충격을 받은 알바레즈가 구단에 이적 허용을 마지막으로 호소할 것이란 소문이 돌고있다. 하지만 그는 면담조차 성사시키지 못한 상태'라고 덧붙였다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com