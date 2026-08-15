[대학축구]'디펜딩 챔피언' 한남대→단국대, 황가람기 첫 경기에서 나란히 승리

사진제공=한국대학축구연맹

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'디펜딩 챔피언' 한남대학교와 단국대학교가 왕좌 지키기에 나섰다. 첫 판에서 승리하며 가볍게 발걸음을 뗐다.

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14일 경남 통영 일원에서 제21회 1·2학년 대학축구연맹전 황가람기 조별리그 첫 경기가 펼쳐졌다.

9조에서 경기에 나선 단국대는 숭실대를 2대1로 잡았다. 허찬회의 선제골로 1-0 앞서갔지만, 김건희에게 실점하며 동점을 허용했다. 그러나 후반 37분 이준서의 결승골로 승리를 챙겼다. 16조의 한남대는 배성빈 강현성 강진훈 이용욱의 연속골을 묶어 장안대를 4대2로 눌렀다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

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◇제21회 1·2학년 대학축구연맹전 황가람기 조별리그 1차전 전적(14일)

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단국대 2-1 숭실대

한남대 4-2 장안대

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동명대 2-0 아주대

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건국대 1-0 광주대

상지대 2-1 수원대

연성대 2-1 국제사이버대

선문대 5-0 수성대

안동과학대 3-2 중원대

경희대 4-3 경기대

송호대 3-1 구미대

호원대 5-0 동양대

동의대 0-0 가야대

동원대 1-0 세경대

청주대 2-1 동국대