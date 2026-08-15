대충격! "몇 시간 내에 계약 완료" 로드리, 바르셀로나행 비행기 탄다...HERE WE GO급 깜짝 폭로 "협상 마무리 단계, 이적료 1140억 이상"

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[스포츠조선 이현석 기자]로드리의 바르셀로나 이적이 가까워지고 있다.

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유럽축구 이적시장 전문가 마테오 모레토 기자는 15일(한국시각) '로드리의 바르셀로나 이적이 거의 성사됐다'고 보도했다.

모레토는 '구단 간의 며칠 동안 대화 끝에 바르셀로나와 맨체스터 시티 사이의 협상이 이제 마지막 단계에 접어들고 있다. 바르셀로나는 보너스 포함 총액 7000만 유로(약 1140억원)의 이적료를 제시했고, 이를 통해 몇 시간 내에 계약을 마무리하려고 한다'고 했다.

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세계 최고의 선수 중 한 명이다. 수비형 미드필더에서는 현역 선수 중 견줄 수 있는 비교 대상이 없는 로드리다. 맨시티에서 엄청난 트로피들과 함께 높은 평가를 받았다. 드리블, 기술, 수비, 피지컬, 활동량, 슈팅까지 부족한 부분을 찾기 어려운 완벽한 육각형에 가까운 선수, 어느 팀이든 원하는 재능이었다. 십자인대 파열 부상 복귀 후 기복이 있기도 했으나, 여전히 세계 최정상의 기량을 자랑한다.

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최근에는 2026년 북중미월드컵에서 스페인을 16년 만에 세계 정상으로 이끌었다. 엄청난 활약을 선보인 로드리는 우승의 공로를 인정받으며 골든볼을 수상했다. 발롱도르와 월드컵 골든볼까지 개인 수상에서도 범접할 수 없는 수준까지 올라서고 있는 로드리다.

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올여름 로드리와 맨시티가 동행을 마무리할 수 있다는 소식이 전해졌다. 먼저 거론된 팀은 레알이었다. 당초 로드리에 대한 레알의 관심은 꾸준했다. 지난해 여름부터 여러 차례 로드리의 레알 이적 가능성이 거론됐다. 다만 맨시티는 로드리를 지키고자 하는 의지가 확고했다. 스페인 언론들은 '맨시티는 몇 주 동안 로드리와의 계약 연장 협상을 진행해 왔으며, 이제 그를 리그에 최소 1년 더 묶어두기 위해 이 과정을 가속화할 의향이다'고 밝히기도 했었다.

하지만 레알이 지지부진한 사이, 상황이 뒤바뀌었다. 바르셀로나가 뛰어들며 로드리는 레알 이적, 맨시티 잔류 대신 바르셀로나행에 무게를 두게 됐다. 당초 바르셀로나의 제안에 맨시티가 만족하지 못하며, 이적이 빠르게 이뤄지지 못하는 듯 보였다. 다만 바르셀로나가 제안을 높이며 다시금 바르셀로나 이적이 가속화될 것으로 보인다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com