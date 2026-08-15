두 달 전에는 경쟁 팀이었는데...'韓 국가대표 미드필더' 황인범, 깜짝 재회 성사→'멕시코 폭격기' 포르투 합류 임박

18일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 대한민국 월드컵대표팀의 기자회견. 대표팀 황인범이 질문에 답하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.18/

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[스포츠조선 이현석 기자]황인범의 페예노르트 시절 동료가 포르투로 합류할 예정이다.

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유럽축구 이적시장 전문가 마테오 모레토 기자는 15일(한국시각) '산티아고 히메네스가 포르투로 이적을 합의하기 직전이다'고 보도했다.

모레토는 '양측은 개인 조건에 대한 합의 기반을 바탕으로 이적을 100% 확정할 것으로 보인다. 구단 간의 협상도 진전된 상태이며, 밀란의 최종 승인만을 기다리고 있다'고 전했다.

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히메네스는 2001년생의 유망한 공격수로 전통적인 9번 역할을 수행하는 데 능숙한 최전방 자원이다. 득점력이 뛰어나며 지난 2022년 멕시코 무대를 떠난 네덜란드 페예노르트로 이적한 히메네스는 데뷔 시즌 공식전 45경기 23골을 기록했다. 2023~2024시즌에는 41경기에서 26골로 더 성장한 득점력을 뽐냈다.

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하지만 이후 2024~2025시즌부터 경력이 꼬였다. 당시 전반기를 19경기 16골로 불태웠던 히메네스는 겨울 이적시장에서 AC밀란으로 이적했다. 다만 19경기 6골 부진에 빠졌다. 2025~2026시즌은 더 심각했다. 18경기 1골, 이후 부상으로 장기 결장하며 2026년 북중미월드컵 직전에서야 복귀했다.

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포르투는 경력 반등을 원하는 히메네스에게 주목했다. 사무 아게호와가 이탈한 상황, 최전방 보강이 절실하다. 히메네스의 입지외 기량을 고려하면 포르투의 최전방 공백을 채워줄 수 있는 자원이다. 히메네스가 2026년 북중미월드컵에서도 활약이 미미하며, 포르투는 큰 무리 없이 히메네스를 영입할 기회를 잡게 됐다.

황인범과도 재회할 수 있다. 황인범은 올여름 이적시장에서 페예노르트를 떠나 포르투로 향했다. 히메네스는 2024~2025시즌 당시 황인범과 페예노르트에서 함께 활약한 바 있다. 두 선수는 포르투에서 다시 호흡을 맞추게 됐다. 앞서 두 선수는 2026년 북중미월드컵에서는 각각 대한민국과 멕시코를 대표하는 선수로서 조별리그 통과를 겨룬 바 있다. 당시 멕시코는 16강까지 오른 반면, 한국은 조별리그에서 탈락했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com