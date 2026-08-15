유럽 4년 차 기회인가, 위기인가...'韓 축구 미래' 배준호 거취 안갯속, 佛 유력 기자 "이적료 제안 격차, 다른 구단들도 관심"→"선수는 이적 원해"

사진=대한축구협회

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[스포츠조선 이현석 기자]'대표팀의 미래' 배준호의 거취가 안갯속이다.

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프랑스 유력기자 산티 아우나는 14일(한국시각) 개인 SNS를 통해 '스토크 시티와 올랭피크 리옹 사이의 배준호에 대한 새로운 소식은 없다. 선수는 오늘 아침 훈련에 참석했다'고 보도했다.

아우나는 '스토크는 보너스 포함 600만 유로를 요구하고 있다. 리옹의 마지막 제안은 350만 유로다. 다른 구단들도 관심을 보이고 있다. 배준호는 스토크를 떠나고 싶어 한다'고 전했다.

사진=배준호 SNS 캡처

한국 축구를 대표하는 재능인 배준호는 유럽 진출 이후 중요한 분기점에 이르렀다. 2022년 대전하나시티즌에서 프로 데뷔 후 꾸준히 성장세를 보였다. 2023년 U-20(20세 이하) 월드컵에서 한국의 4강행을 이끈 배준호는 이름을 알리며 재능을 뽐냈다. 이후 유럽 구단의 러브콜을 받은 배준호의 선택은 잉글랜드 챔피언십의 스토크시티였다.

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꿈에 그리던 유럽 무대, 무리한 선택보다 성장할 수 있는 선택지를 택했다. 적응도 오래 걸리지 않았다. 첫 시즌이었던 2023~2024시즌 38경기에 출전해 2골 5도움을 기록하며 존재감을 키웠다. 팬들이 선정한 올해의 선수로 꼽히는 등 주가를 높혔다. 풀럼, 페예노르트 등의 관심이 쏟아지기도 했다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 팬들에게 인사를 하는 배준호의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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입지가 공고했다. 2025~2026시즌 45경기에 출전하며 확실한 주전으로 활약한 배준호에게 유일한 아쉬움은 도약이었다. 챔피언십 무대에서 영향력은 확실했지만, 공격포인트, 더 넓은 무대로의 스텝업이 간절할 수밖에 없었다. 배준호에게 손을 뻗은 구단은 리옹이었다. 유럽챔피언스리그를 경쟁하며 리그1에서 상위권 전력을 갖췄다. 배준호가 적응한다면 선수로서의 큰 성장을 이뤄낼 수 있는 환경이다.

하지만 문제는 이적료 차이다. 리옹 측이 이적료를 마련하기 위한 재정적 상황에 문제가 있다고 알려진 상황, 아직까지 스토크를 만족시키는 제안을 건네지 못하고 있다. 이런 상황에서 협상에 대한 추가 소식은 나오지 않은 채, 다른 구단들이 배준호에게 관심을 갖기 시작한 것으로 보인다. 배준호로서는 이적이 간절하기에 어떤 구단이 손을 내밀지가 중요할 전망이다.

2026북중미 월드컵에 출전하는 A대표팀 본진이 18일 오후 인천국제공항 제2터미널을 통해 출국했다. 배준호가 인터뷰하고 있다. 인천공항=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.18

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한편 배준호는 8일 스토크 온 트렌트의 bet365 스타디움에서 열린 올드햄과의 리그컵 1라운드 경기에서 후반 교체로 출전해 팀의 2대0 승리를 이끌었다. 후반 21분 투입된 배준호는 후반 37분 로베르트 보제니크의 추가골을 돕는 감각적인 패스로, 시즌 1호 도움을 추가했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com