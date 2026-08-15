[현장인터뷰]김기동 감독 "조영욱 햄스트링 부상, 두 달 이상 소요" vs 황선홍 감독 "다음이 있습니까, 매 경기 결승"

[상암=스포츠조선 김가을 기자]"조영욱은 햄스트링에 문제가 있다."
김기동 FC서울 감독의 말이다.
FC서울은 15일 서울월드컵경기장에서 대전하나시티즌과 '하나은행 K리그1 2026' 홈경기를 치른다. 1위 서울은 최근 리그 3경기에서 2무1패를 기록하는 데 그쳤다. 2위 울산 HD(승점 37)에 7점 차로 추격을 허용했다.
이런 상황에서 부상 변수도 발생했다. 결전을 앞둔 김 감독은 "공격적으로 하려고 한다. 송정범과 이승모가 왔다갔다 할 것이다. 조영욱이 없어서 지금 그 자리에 이승모가 제일 낫다고 생각했다. 조영욱은 햄스트링에 문제가 있다. (검진 결과) 두 달 반 정도 나왔다. 슬프다. 훈련 중에 혼자 돌다가 다쳤다"고 말했다.
서울은 4-4-2 전술이다. 클리말라와 이승모가 투톱을 형성한다. 안데르손, 바베츠, 손정범 정승원이 뒤에서 힘을 보탠다. 수비는 김진수, 로스, 야잔, 박수일이 담당한다. 골키퍼 장갑은 구성윤이 착용한다.
김 감독은 "우리가 5월 16일 대전전 끝났을 때 2위와 승점 차가 5점이었다. 좋게 생각하면 지금 7점이다. 조바심을 내기보다는 우리의 것을 계속, 노력한 것을 하는 게 더 중요하지 않을까 생각한다"며 "(팬 인사) 힘도 난다. 하지만 감독으로서 무게감을 갖고 경기를 조금 더 잘해야겠다는 책임감도 가졌다"고 다짐했다.
이에 맞서는 대전은 9위에 머물러 있다. 갈 길이 바쁘다. 그나마 최근 2연승하며 분위기를 끌어올리고 있다.
황선홍 대전 감독은 "선수들 자신감도 많이 좋아지기는 했는데 진행 중이다. 팬들도 납득시켜야 한다. 선수들이 부담은 갖지 않았으면 좋겠다. 상암 원정은 상당히 힘든 경기다. 분수령이 될 만한 경기다. 제대로 한 번 해봐야 한다. 상암에서의 좋은 기억을 상기해야 한다. 서울이 최근 페이스가 좀 떨어졌지만 선두고 좋은 팀이다. 좋은 시험 모델이 될 수 있다고 생각한다. 우리는 8월에 코리아컵을 포함해 경기가 상당히 중요할 것 같다. 총력전을 해야한다. 다음이 있습니까. 우리가. 매 경기 결승이라고 생각하고 치를 수밖에 없다고 생각한다"고 말했다.
대전도 4-4-2 포메이션이다. 마사와 주민규가 공격을 이끈다. 루빅손, 강윤성 김봉수 엄원상이 2선에 위치한다. 포백엔 이명재, 안톤, 조성권 김문환이 자리한다. 골문은 이창근이 지킨다.
황 감독은 "흐름이 좋을 때 굳이 변화를 할 필요가 있을까요. 좀 익숙해져서 익숙한 것을 나타내는 것이 더 중요한 것 같다. 열심히 해야한다"며 "중원 싸움이 될 것 같다. 우리가 거기서 힘을 가질 수 있으면 좋은 경기를 할 수 있을 것 같다"고 각오를 다졌다.
상암=김가을 기자 epi17@sportschosun.com