3년 전 '코리안가이' 어디 갔나...'韓 국가대표 공격수' 황희찬 방출 위기 날벼락 "두 시즌 동안 형편없어, EPL 구단 영입 계획 취소"

사진=대한축구협회

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[스포츠조선 이현석 기자]황희찬을 둘러싼 상황에 대한 우려는 여전하다. 관심을 보였던 구단도 영입을 제안하지 않을 것이라는 소식이 전해졌다.

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영국의 풋볼인사이더는 15일(한국시각) '크리스털 팰리스는 올여름 황희찬에게 다시 관심을 보일 가능성이 작다'고 보도했다.

풋볼인사이더는 '울버햄튼은 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 강등된 이후 황희찬을 이적시장에 내놓았다. 황희찬도 울버햄튼에서 어려운 시즌을 몇 차례 보낸 후 팀을 떠나는 것에 관심이 있다고 알려졌다. 황희찬은 1년 전 팰리스 이적설이 있었으나, 팰리스는 이번 여름 황희찬에게 공식 제안을 건넬 생각이 없는 것으로 알려졌다'고 전했다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 황희찬이 돌파를 시도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

이어 '황희찬은 한때 울버햄튼 최고의 선수였으나, 그 시절은 이미 지나갔다. 황희찬은 두 시즌 동안 형편없는 모습을 보였고, 이로 인해 세자르 페이쇼투 감독이 그를 방출하려는 것은 놀라운 일이 아니다. 팰리스를 포함한 많은 잠재적 구매자들이 영입을 망설일 가능성이 크다. 울버햄튼이 이적 시장 마감 몇 주 전에 황희찬을 영입할 팀을 찾을 수 있을지는 두고 봐야 할 것이다'고 덧붙였다.

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황희찬은 2023~2024시즌 울버햄튼 합류 이후 최고의 시즌을 보냈다. 당시 31경기에서 13골을 넣었다. 팀의 에이스로 도약한 황희찬은 '코리안가이'라는 별명까지 얻으며, EPL에서 훌륭한 경력을 이어갈 것이라 큰 기대를 받았다. 울버햄튼도 재계약으로 믿음을 드러냈다.

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하지만 활약은 오래 지속되지 못했다. 황희찬은 부상과 부진으로 두 시즌 연속 기대 이하의 모습만을 보였다. 53경기 5골, 팀의 공격을 책임질 선수라고 평가받기에 어려운 기록이다. 황희찬의 입지도 좁아졌다. 주전에서 벤치로 밀려나며 팀을 위해 활약할 기회도 줄어들었다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 황희찬이 슛팅을 시도하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

2025~2026시즌 울버햄튼이 EPL에서 최악의 모습을 보이며 강등이 확정되고, 변화의 바람이 불었다. 페이쇼투 감독이 새롭게 부임했고, 황희찬은 팀 계획에서 제외된 모습이다. 페이쇼투는 "황희찬, 사샤 칼라이치치, 키야나 회버, 엔소 곤잘레스 같은 일부 선수들은 팀에서 제외되어 21세 이하(U-21) 팀과 함께 훈련하고 있다. 선수 수가 너무 많아 훈련 세션을 관리해야만 한다. 일부 선수들을 그저 운동장 주위나 뛰게 만드는 것은 제게도 힘든 일이며, 저는 강력한 그룹과 강력한 팀 정신, 그리고 강한 팀을 구축하기 위해 가급적 빨리 선수단 구성을 확정짓고 싶다"고 밝혔다.

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이런 상황에서 기존에 황희찬에게 관심을 보였던 팰리스도 영입에 나서지 않을 것이라는 소식이 전해지며, 황희찬은 올여름 어떤 팀의 구애를 받게 될지 장담할 수 없는 처지다. 빅리그 잔류를 위한 황희찬의 고민이 커질 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com