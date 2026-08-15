[오피셜]9번 이호재 영입→데뷔골 맹활약했지만...다름슈타트 깜짝 추가 영입, 새 공격수 합류에 "당장 팀에 도움이 될 수 있어"

사진=다름슈타트 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]이호재의 경쟁자가 될 수 있는 선수가 합류했다. 감독 또한 호평을 남겼다.

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다름슈타트는 15일(한국시각) 구단 홈페이지를 통해 '밀란 스미트가 다름슈타트 공격진에서 활약할 예정이다'라며 스미트 임대 영입을 공식 발표했다.

다름슈타트는 '스미트는 올해 1월 스토크 시티 임대 이후 완전 이적했다. 이제 그는 다름슈타트에서 36번 유니폼을 입을 것이다. 시즌 종료까지 임대 계약으로 합류했다'고 전했다.

스미트는 "구단은 나를 영입하기 위해 정말 많은 노력을 기울였고, 명확한 비전과 제 플레이 스타일에 대한 정확한 평가를 통해 설득했다. 이제부터 다름슈타트 유니폼을 입게 되어 정말 기대된다. 분데스리가2의 수준을 잘 알고 있기에, 매 경기 최선을 다해 팀에 기여하겠다"고 소감을 밝혔다.

사진=다름슈타트 SNS 캡처

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2003년생 공격수 스미트는 캄뷔르, 고 어헤드 이글스 등 주로 네덜란드 에레디비시에서 활약하던 공격수다. 2026년 겨울 이적시장에서 스토크 임대 이적으로 새 도전을 택한 그는 스토크로 완전 이적했다. 다만 올여름 이적시장에서 다시 다름슈타트로 임대를 떠나며, 새로운 기회를 찾아 나서게 됐다.

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스트라이커인 스미트는 큰 키에도 불구하고 빠른 침투 능력을 자랑하는 자원이다. 에레디비시에서 득점력이 돋보였다. 캄뷔르 시절에는 2023~2024시즌 41경기에서 24골을 넣는 등 활약상이 대단했다. 다만 이후 성장을 이어가지 못했다. 지난 시즌도 고 어헤드 이글스에서 전반기 28경기 10골을 넣었고, 스토크로 임대됐다. 이후 다름슈타트 유니폼을 입게 됐다.

플로리안 콜펠트 감독은 "오랫동안 공들여 온 영입"이라며 "이번 영입은 우리 팀에 좋은 영향을 미칠 것이라고 확신한다. 기술적으로 뛰어나고, 공간 지각 능력도 좋으며 체격도 좋다. 그가 우리 팀에 합류하게 되어 매우 기쁘다"고 스미트를 칭찬했다.

사진=다름슈타트 SNS 캡처

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이호재로서는 직접적인 경쟁자다. 최전방을 투톱으로 기용한다면 함께 활약할 수도 있으나, 원톱 체제로 이어진다면 핀 라켄마허, 스미트와 경쟁을 벌여야 한다. 긍정적인 점은 이호재가 다름슈타트 공식 데뷔전부터 활약했다는 점이다. 이호재는 8일 독일 다름슈타트 머크 암 뵐렌팔토어에서 열린 홀슈타인 킬과의 2026~2027시즌 독일 2.분데스리가(2부) 1라운드에 교체로 출전, 팀이 0-2로 밀리던 후반 31분 추격의 득점을 터트렸다.

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다가오는 16일 다름슈타트는 드레스덴 원정 경기를 펼친다. 이호재가 만약 2경기 만에 선발 출전해 활약을 이어간다면 시즌 초반부터 팀 내에서 입지를 넓힐 수 있다. 본격적인 유럽에서의 경쟁이 시작됐다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com