日 깜짝 폭로! 위기의 한국 축구, 누가 구할까...韓 대표팀 감독 3파전 예측 등장 "포옛,-토렌트-카사스, 유력 후보로 좁혀져"

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[스포츠조선 이현석 기자]일본 언론에서 한국 대표팀 임시 감독 유력 후보의 이름이 거론됐다.

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일본의 스포니치 소속 기자인 가기우치 가즈 기자는 14일 개인 SNS를 통해 '한국 대표팀 차기 감독은 거스 포옛을 포함해 3명으로 좁혀진 모영새다'라고 단독 보도했다.

가기우치는 '나머지 2명은 전 이라크 대표팀 감독 헤수스 카사, 그리고 펩 과르디올라의 전 오른팔인 도메네크 토렌트다. 3명 모두 공개 모집에 응모했다. 차기 대한민국 국가대표팀 감독 후보 명단이 유력 주자인 포옛을 포함해 3명으로 좁혀진 것으로 보인다'고 설명했다.

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앞서 일본의 스포츠닛폰도 한국 대표팀 감독의 유력 후보를 거론한 바 있다. 스포츠닛폰은 '한국 대표팀의 새 감독으로 지난 시즌까지 전북 현대를 이끌었던 우루과이 출신 거스 포옛이 가장 유력한 것으로 확인됐다. 복수 관계자에 따르면, 포옛 감독이 올해 9월부터 11월까지 열리는 한국의 A매치 6경기의 임시 감독을 맡을 것이다'고 전했다.

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대한축구협회(KFA)는 최근 임시 감독 선임을 위한 공개 채용 지원을 마감했다. KFA는 지난 10일 '축구 대표팀 임시 감독 공개채용 서류 접수를 9일 마감했다. 이번 주에 전력강화위원 일부와 외부 위원을 위촉해 평가위원회를 구성할 예정이다. 다음 주 안으로 후보자 제출 서류 적정성 검토 및 온라인 면접을 진행한다. 평가위원회 평가 결과에 따른 우선 협상 순위 확정 및 협상을 개시할 예정'이라고 밝혔다.

사진=X 캡처

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포옛은 유력 후보 중 한 명이다. 잉글랜드 프리미어리그부터 유럽 구단, 상하이와 전북 현대까지 유럽과 아시아를 두루 경험한 인물이다. 축구계에서는 일찌감치 '포옛 감독이 차기 대표팀 사령탑이 될 가능성이 높다'는 이야기가 나오기도 했다. 관심을 빠르게 드러낸 포옛은 후임 감독 선임 작업이 시작되자마자 지원에 나섰다. 포옛 감독은 사단을 포함, KFA가 요구하는 조건들을 모두 갖췄다.

포옛의 도전을 위협하는 경쟁자는 카사스와 토렌트다. 카사스 감독은 바르셀로나와 스페인 대표팀에서 코치로 활동했다. 당시 감독이 루이스 엔리케였다. 2022년 이라크 대표팀에 부임해 지도력을 인정받기도 했다. 포옛 감독과 함께 2년 전 한국 대표팀 후보로 거론됐던 인물이다. 토렌트는 바르셀로나, 바이에른 뮌헨, 맨체스터 시티에서 과르디올라를 보좌한 인물이다. 뉴욕 시티, 플라멩구, 갈라타사라이 등에서 경력을 쌓기도 했다. 세 후보 모두 한국 대표팀 감독직에 적극적인 관심과 함께 지원한 것으로 보인다.

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다만 가기우치의 주장대로 임시 감독 선임이 이미 3파전으로 굳어졌을지는 미지수다. KFA는 선임을 위한 본격적인 작업을 시작하며, 국가대표전력강화위원회 위원 일부에 외부 위원을 위촉해 이번 주 안으로 평가위원회를 구성할 것으로 알려졌다. 본격적인 서류 검토와 면접은 다음 주에 진행될 계획이다. 이를 고려하면 아직 3파전으로 선택지가 굳혀졌다고 확신하긴 어렵다. 다만 세 후보가 채용 과정에서 경력과 경쟁력을 잘 보여준다면 채용에서 유력 후보로 치고 올라올 가능성은 분명히 존재한다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com