태하드라마 나왔다! 완델손 97분 극장골→6연패 위기 '대탈출' 포항, 광주전 2-1 승리...제주는 안양전 2-0 완승[K리그1 종합리뷰]

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[스포츠조선 이현석 기자]포항 스틸러스가 극장골로 6연패 위기를 탈출했다.

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포항은 15일 광주월드컵경기장에서 열린 광주FC와의 '하나은행 K리그1 2026' 23라운드 경기에서 2대1로 승리했다.

이번 승리로 포항은 2024년 이후 다시 한번 찾아온 6연패 위기를 극복하고 승리를 거뒀다. 반면 광주는 다시 리그에서 승리 추가에 실패했다.

홈팀 광주는 4-4-2 포메이션으로 나섰다. 최전방에 프리드욘슨과 아이데일, 중원은 신창무 최경록 리영직 문민서가 구성했다. 수비는 권성윤 반 흐룬스벤 안영규 주앙 페드루가 자리했다. 골문은 김경민이 지켰다.

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원정팀 포항은 3-4-3 포메이션으로 맞섰다. 스리톱에 황서웅 트란지스카 정한민, 미드필더는 완델손 김동진 기성용 어정원이 자리했다. 스리백은 김호진 전민광 박찬용이 구축했다. 골키퍼 장갑은 홍성민이 꼈다.

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광주가 좋은 기회를 놓쳤다. 전반 9분 프리드욘슨의 첫 슈팅으로 포문을 열었던 광주, 곧바로 추가 공격을 이어갔다. 전반 21분 상대 클리어링 실수가 나오자 이를 프리드욘슨이 컷백으로 신창무에게 연결했다. 신창무의 슈팅 직전 김호진이 태클로 실점 위기를 막았다. 계속해서 광주가 분위기를 주도했다. 전반 22분에는 프리드욘슨이 박스 정면에서 시도한 슈팅은 홍성민에게 막혔다. 홍성민은 이어진 코너킥에서 프리드욘슨의 헤더도 몸을 날려 선방하며 실점을 차단했다.

포항도 반격에 나섰다. 전반 31분 기성용의 침투 패스를 받은 정한민이 박스 깊숙한 곳에서 시도한 낮고 빠른 컷백 패스가 문전으로 쇄도하는 공격수들에게 닿지 못했다. 전반 36분에는 빠른 전개 이후 황서웅으로 연결된 공을 정한민이 박스 안에서 좌측에 자리한 트란지스카에게 전달했다. 이를 슈팅까지 시도하고자 했지만, 수비에 막혔다. 포항은 전반 37분 기성용이 좌측에서 올린 크로스가 문전에 박찬용에게 정확하게 전달됐으나, 공은 골대를 크게 벗어났다.

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포항이 선제골로 앞서 나갔다. 전반 38분 상대 수비의 패스를 끊어낸 박찬용의 인터셉트, 이후 이어진 패스가 전방에 트란지스카에게 닿았다. 트란지스카는 박스 안에서 김경민까지 제친 후 골망을 흔들며 포항에 리드를 안겼다.

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광주는 동점골을 노렸다. 전반 40분 침투 패스를 받은 아이데일이 박스 우측에서 골문 구석을 노렸다. 하지만 홍성민의 손에 걸리며 공은 골문 안으로 향하지 못했다.

전반은 포항이 1-0으로 리드하며 마무리됐다.

후반 시작 이후 광주가 경기를 원점으로 돌리기 위해 노력했다. 후반 13분 박스 정면에서 수비를 맞고 흐른 공을 박스 안에서 주앙 페드로가 잡았다. 주앙 페드로는 슈팅까지 이어갔으나, 홍성민의 정면으로 향하며 막혔다.

포항은 홍성민의 엄청난 세이브로 실점 위기를 넘겼다. 후반 19분 우측에서 신창무가 올린 크로스를 아이데일이 헤더로 마무리했으나, 선방에 막혔다. 튕겨 나온 공을 최경록이 다시 슈팅으로 연결했으나, 홍성민이 다시 한번 다리로 선방했다. 문민서의 마지막 슈팅은 수비 육탄 방어에 막혀 광주의 득점 기회를 무산시켰다.

광주는 꾸준한 공세 끝에 포항의 골문을 열었다. 후반 39분 김우진이 박스 좌측에서 중앙으로 찔러준 패스를 받아낸 아이데일은 뒤로 돌며 감각적인 슈팅으로 골망을 흔들었다.

포항은 좋은 득점 기회를 놓쳤다. 후반 추가시간 46분 원기종의 센스 있는 패스로 기회를 잡은 어정원이 박스 안에서 슈팅을 시도했으나, 공이 높게 뜨고 말았다.

포항은 패배 위기를 홍성민이 막아냈다. 후반 추가시간 50분 아이데일의 박스 안 슈팅을 홍성민이 막아냈다.

포항은 극적인 역전골을 터트렸다. 후반 추가시간 52분 코너킥 이후 역습 상황에서 완델손이 롱패스를 받고 전진했다. 완델손은 수비 견제에도 슈팅까지 시도해 광주 골망을 흔들었다.

결국 경기는 포항의 2대1 승리로 마무리됐다.

같은 날 제주월드컵경기장에서 열린 제주SK와 FC안양의 맞대결에서는 제주가 2대0으로 승리했다. 제주는 전반 추가시간 46분 신상은이 선제골을 터트리며 리드를 잡았다. 후반 6분에는 유인수가 박스 안에서 집중력을 발휘해 한 골을 추가해 격차를 벌렸다. 제주는 끝까지 실점을 허용하지 않으며, 무실점 승리를 챙겼다. 제주는 이번 승리로 월드컵 휴식기 이후 8경기에서 4승4무, 무패 행진을 달렸다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com