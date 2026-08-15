[현장리뷰]'지옥에서 살아 돌아왔다!' 1위 FC서울 짜릿한 대역전승…'주민규 환상골' 대전하나시티즌 4-2 제압 '4경기 만의 승리'

사진제공=한국프로축구연맹

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[상암=스포츠조선 김가을 기자]FC서울이 홈에서 짜릿한 역전승을 완성했다. 2만1311명의 관중 앞에서 승리를 만끽했다.

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FC서울은 15일 서울월드컵경기장에서 열린 대전하나시티즌과의 '하나은행 K리그1 2026' 홈경기에서 4대2로 이겼다. 서울(14승5무4패)은 4경기 만에 승리를 거머쥐었다. 반면, 대전(6승8무9패)은 연승 행진을 '2'에서 마감했다.

서울은 4-4-2 포메이션을 들고나왔다. 클리말라와 이승모가 공격을 이끌었다. 안데르손, 바베츠, 손정범 정승원이 허리를 구성했다. 수비는 김진수, 로스, 야잔, 박수일이 담당했다. 골키퍼 장갑은 구성윤이 착용했다.

대전도 4-4-2 전술을 활용했다. 마사와 주민규가 투톱을 형성했다. 루빅손, 강윤성 김봉수 엄원상이 뒤에서 힘을 보탰다. 포백엔 이명재, 안톤, 조성권 김문환이 자리했다. 골문은 이창근이 지켰다.

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양 팀 모두 승리가 간절했다. '1위' 서울은 최근 리그 3경기에서 승리하지 못했다. 2무1패를 기록하는 데 그쳤다. 그 사이 2위 울산 HD(승점 37)가 7점 차로 점수 차를 좁혔다. 결전을 앞둔 김기동 서울 감독은 "우리가 5월 16일 대전전 끝났을 때 2위와 승점 차가 5점이었다. 좋게 생각하면 지금 7점이다. 조바심을 내기보다는 우리의 것을 계속, 노력한 것을 하는 게 더 중요하지 않을까 생각한다"고 말했다.

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이에 맞서는 대전은 9위에 머물러 있었다. 그나마 최근 2연승하며 반전의 발판을 마련했지만, 갈 길이 바빴다. 황선홍 대전 감독은 "선수들 자신감도 많이 좋아지기는 했는데 진행 중이다. 팬들도 납득시켜야 한다. 선수들이 부담은 갖지 않았으면 좋겠다. 상암 원정은 상당히 힘든 경기다. 분수령이 될 만한 경기다. 제대로 한 번 해봐야 한다. 상암에서의 좋은 기억을 상기해야 한다. 서울이 최근 페이스가 좀 떨어졌지만 선두고 좋은 팀이다. 좋은 시험 모델이 될 수 있다고 생각한다. 우리는 8월에 코리아컵을 포함해 경기가 상당히 중요할 것 같다. 총력전을 해야한다. 다음이 있습니까. 우리가. 매 경기 결승이라고 생각하고 치를 수밖에 없다고 생각한다"고 각오를 다졌다.

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접전이 벌어졌다. 서울은 바베츠, 이승모가 공격에 나섰고 대전은 마사와 주민규의 슈팅으로 반격했다.

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전반 27분 경기가 요동쳤다. 서울이 기회를 잡는 듯했다. 클리말라가 상대 진영으로 돌파하는 과정에서 대전 안톤과 몸싸움을 벌였다. 서울 선수들은 페널티킥을 주장했다. 그러나 심판은 비디오 판독(VAR)을 통해 '클리말라의 홀딩 파울'을 선언했다.

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위기를 넘긴 대전이 선제골을 꽂아 넣었다. 전반 37분 코너킥 상황에서 주민규의 환상 오버헤드킥이 나왔다. 이명재가 올린 크로스를 루빅손이 헤더라 잡아 방향을 바꿨고, 이를 뒤에 있던 강윤성이 잡아 주민규에게 건넸다. 주민규는 오버헤드킥으로 득점을 완성했다. 오프사이드가 의심됐지만, 득점 인정됐다. 대전이 1-0으로 리드를 잡았다. 서울은 전반 추가 시간 박수일의 슈팅이 상대 골문을 살짝 빗나가며 아쉬움을 삼켰다. 대전이 1-0으로 앞선 채 전반을 마감했다.

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서울은 후반 시작과 동시에 교체카드를 꺼내들었다. 이승모 대신 문선민이 그라운드를 밟았다. 카드는 적중했다. 서울은 후반 3분 기어코 동점골을 꽂아넣었다. 클리말라가 시즌 8호골을 기록했다. 서울의 연계 플레이가 빛났다. 문선민-정승원-김진수의 발을 거쳐 클리말라가 득점으로 완성했다. 경기는 1-1, 원점으로 돌아갔다.

대전이 교체카드를 꺼내들었다. 루빅손, 마사, 주민규를 빼고 정재희 서진수 유강현을 투입했다. 대전은 상대를 압박하며 적극적으로 공격에 나섰다. 행운이 따랐다. 후반 17분 서울의 자책골로 리드를 되찾았다. 서울은 로스가 대전의 볼을 끊어내며 위기를 넘기는 듯했다. 김진수가 이 공을 잡아 골키퍼 구성윤에게 건넸는데, 공교롭게도 이 공은 구성윤을 넘겨 서울의 골대 안으로 들어갔다. 대전이 2-1로 앞서나갔다.

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다급해진 서울은 공격을 강화했다. 후반 23분 손정범 대신 송민규를 넣었다. 송민규는 후반 27분 강력한 중거리슛을 날렸지만 이창근의 세이브에 막혔다. 서울은 앞선 과정에서 핸드볼 반칙이 아니냐고 했지만 심판은 문제 없음을 판단했다.

서울은 포기하지 않았다. 후반 36분 송민규가 동점골을 기록했다. 송민규는 김진수가 올린 크로스를 헤더슛으로 연결했다. 대전의 골포스트를 맞고 튕겨났지만, 이를 다시 잡아 득점으로 완성했다. 분위기를 탄 서울은 역전골까지 꽂아넣었다. 이번에도 송민규였다. 역습 상황에서 문선민의 패스를 받은 송민규가 득점포를 가동하며 경기를 뒤집었다.

경기는 더욱 치열해졌다. 대전은 김문환 대신 밥신을 투입해 득점을 노렸다. 하지만 서울의 집중력이 더 강했다. 서울은 후반 추가 시간 송민규의 패스를 받은 정승원이 쐐기골을 꽂아 넣으며 승리를 챙겼다. 서울이 홈에서 4대2로 완승을 거뒀다.

상암=김가을 기자 epi17@sportschosun.com