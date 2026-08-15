4골 터진 난타전, 승자는 없었던 '수원 더비'...수원, 수원FC와 2-2 무승부→4경기 연속 무패[K리그2 종합리뷰]

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[스포츠조선 이현석 기자]치열했던 수원 더비, 두 팀은 승자를 가리지 못했다.

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수원 삼성과 수원FC는 15일 수원월드컵경기장에서 열린 '하나은행 K리그2 2026' 22라운드 맞대결에서 2대2로 비겼다.

이번 맞대결에서 두 팀은 승점 1점씩을 나눠가졌다. 수원 삼성은 승점 41로 선두 자리를 지켰다. 수원FC는 승점 37로 2위로 올라섰다. 앞서 1로빈에서는 수원FC가 수원 삼성을 3대1로 제압한 바 있다.

K리그2에서 화력과 수비를 대표하는 두 팀의 더비 맞대결이었다. 수원 삼성은 이날 경기 전까지 21경기 단 17실점으로 탄탄한 수비가 돋보였다. 반면 수원FC는 수원 더비 전까지 39골로 압도적인 화력을 선보였다.

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홈팀 수원은 김준홍, 이상민, 고종현, 홍정호, 이건희, 정호연, 고승범, 페신, 브루노 실바, 헤이스, 김결이 선발 출전했다. 원정팀 수원FC는 양한빈, 이현용, 조진우, 서재민, 장영우, 이재원, 프리조, 구본철, 정승배, 최기윤, 하정우가 선발로 나섰다.

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선제골이 일찍 터졌다. 수원 삼성이 리드를 잡았다. 전반 5분 페신이 수비가 놓친 공을 박스 정면에서 낮고 빠른 슈팅으로 마무리했다. 공은 골문 구석을 정확하게 찔렀다.

수원 삼성은 격차를 벌리기 위해 분전했다. 전반 18분 브루노 실바가 직접 돌파 이후 박스 좌측으로 진입해 슈팅까지 마무리했다. 공은 수비에 막혔다. 전반 36분에는 고종현이 박스 안에서 기회를 잡았으나, 공을 놓치며 슈팅까지 이어가지 못했다. 전반 43분 프리킥 상황에서 문전 앞에 떨어진 공을 김결이 헤더로 마무리했으나, 공이 양한빈 손에 걸리며 골문 안으로 향하지 않았다.

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전반 종료 직전 수원FC가 경기를 원점으로 돌렸다. 전반 추가시간 46분 프리킥 상황에서 올라온 공을 김준홍이 선방했지만, 튕겨 나온공을 정승배가 재차 밀어넣으며 골망을 흔들었다. 전반은 1-1로 마무리됐다.

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후반 시작과 동시에 수원FC가 경기를 뒤집었다. 후반 4분 박스 정면에서 패스를 받은 구본철이 슈팅을 시도했다. 공은 수비를 맞고 굴절되며 골문 상단 구석을 정확하게 찔렀다.

수원 삼성은 끈질긴 공격 끝에 다시 경기를 원점으로 돌렸다. 후반 17분 프리킥 상황에서 튕겨나온 공을 고승범이 중거리 슛으로 마무리했다. 공은 골문 구석에 꽂혔다. 수원 삼성은 후반 37분 강현묵이 역습 상황에서 시도한 슈팅이 골대를 강타하며 고개를 숙였다.

수원FC는 경기 막판 좋은 기회를 놓쳤다. 후반 38분 박스 안에서 의 핸드볼 파울로 페널티킥이 선언됐다. 하지만 키커로 나선 마테우스 비비가 시도한 슈팅이 골대를 크게 벗어났다.

결국 경기는 두 팀의 2대2 무승부로 마무리됐다.

한편 같은 날 청주종합경기장에서 열린 충북청주와 전남 드래곤즈의 경기는 가르시아와 민지훈의 득점이 터진 충북청주가 2대1로 승리했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com